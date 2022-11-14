Philips выпустила изогнутый геймерский монитор с дисплеем Mini-LED и фирменной подсветкой Ambiglow

Компания Philips представила новый геймерский монитор EVNIA 34M2C7600MV с 34-дюймовым изогнутым экраном Mini-LED и RGB-подсветкой на задней панели.Монитор получил 34-дюймовый изогнутый экран Mini-LED с 1152 зонами локального затемнения, разрешением 3440×1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью до 1400 нит, 97%-охватом цветовой гаммы DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR 1400.Новинка также может похвастаться двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт с поддержкой DTS и системой объёмного окружающего освещения Ambiglow на задней панели. Подсветка меняется синхронно с музыкальным ритмом и цветом отображаемой картинки.На корпусе устройства расположены порты USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.Ожидается, что монитор Philips EVNIA 34M2C7600MV поступит в продажу в декабре 2022 года по цене ~$2000.