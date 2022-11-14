Philips Мониторы

Philips выпустила изогнутый геймерский монитор с дисплеем Mini-LED и фирменной подсветкой Ambiglow

Фархад

philips-evnia


Компания Philips представила новый геймерский монитор EVNIA 34M2C7600MV с 34-дюймовым изогнутым экраном Mini-LED и RGB-подсветкой на задней панели.

Монитор получил 34-дюймовый изогнутый экран Mini-LED с 1152 зонами локального затемнения, разрешением 3440×1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью до 1400 нит, 97%-охватом цветовой гаммы DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR 1400.

philips-evnia2

Новинка также может похвастаться двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт с поддержкой DTS и системой объёмного окружающего освещения Ambiglow на задней панели. Подсветка меняется синхронно с музыкальным ритмом и цветом отображаемой картинки.

На корпусе устройства расположены порты USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

Ожидается, что монитор Philips EVNIA 34M2C7600MV поступит в продажу в декабре 2022 года по цене ~$2000.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Acer привезла в Россию новый геймерский монитор. Сейчас его можно купить по отличной цене
Стильный ультратонкий монитор Acer R242YA поступил в продажу в России
Apple выпустит монитор с Mini-LED — небольшой, но очень дорогой
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах
Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу