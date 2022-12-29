Samsung Ноутбуки

Samsung представила новый ноутбук на чипе-конкуренте Apple M1

Фархад

Samsung GalaxyBook Pro 2

Компания Samsung представила новый ноутбук Galaxy Book2 Pro 360 с мобильным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 и ARM-версией Windows 11.

Новинка получила 13,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, стандартной частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Экран может поворачиваться на 360° модель, благодаря чему, ноутбук можно использовать в качестве планшета. Внешне гаджет не отличается от модели Galaxy Book2 Pro 360 на процессоре Intel, которая вышла ранее в этом году.

Первый 5-нм чипсет для устройств Windows-on-ARM, Snapdragon 8cx Gen 3, работает на 85% быстрее предшественника, а производительность NPU увеличилась до 29 TOPS. Благодаря новому чипу, модель на базе Snapdragon может работать до 35 часов без подзарядки, в то время как версия с Intel тянет всего 21 час. Стоит отметить, что, судя по результатам тестов Geekbench, этот чип слабее Apple M1 в 1,5 раза.

Samsung GalaxyBook Pro 2

Сам гаджет он очень легкий и тонкий — он весит всего 1,04 кг при толщине 11,5 мм. В комплект поставки входит фирменный стилус S Pen. Среди прочих особенностей — поддержка сетей 5G и Wi-Fi 6E, три порта USB-C, веб-камера, сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъём для наушников и стереодинамики мощностью 4 Вт.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 с чипсетом Snapdragon 8cx Gen 3 поступит в продажу в Южной Корее с 16 января по цене от $1500 за версию с 8/512 ГБ памяти. О глобальной доступности пока нет никакой информации.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+843
Ufoer
Кто-нибудь шарит, софт с х86 работает на этой арм винде, хотя бы в эмуляции? Или это просто печатная машинка с вордом за 1500$?
час назад в 20:18
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tellurian
+4894
tellurian
Какой смысл в этих моделях? Для гиков.
19 минут назад
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