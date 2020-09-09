Samsung расширяет модельный ряж саундбаров серии Q 2020 года и объявляет о старте продаж в России двух новых премиальных моделей — HW-Q950T и HW-Q900T. Приобрести новинки можно на официальном сайте Интернет-магазина Samsung по цене: HW-Q900T — 75 990 рублей и HW-Q950T — 99 990 рублей.
HW-Q950T — модель, отмеченная премией CES 2020 Innovation Award, обладает 9.1.4-канальным звуком. Это максимальное число каналов, которое доступно для современных домашних кинотеатров в одном устройстве. Саундбар оснащатся двумя беспроводными задними динамиками, а также динамиками, расширяющими звуковое поле слева и справа, в дополнение к 7.1.4-канальной системе. Благодаря этому при просмотре ТВ движение на экране передается более реалистично, и пользователь получает ощущение полного погружения в контент.
HW-Q950T
Новые модели HW-Q950T и HW-Q900T поддерживают стандарт Dolby Atmos, создающий объёмный живой звук, а также технологию многоканального аудио DTS: X. Протокол eARC позволяет насладиться насыщенным и качественным звучанием Dolby TrueHD. Устройства различаются количеством каналов, динамиков и выходной мощностью.
Пользователи могут расширить иммерсивные возможности устройств еще больше, подключив их к QLED-телевизорам Samsung 2020 года. Технология Q-Symphony синхронизирует объемный звук телевизора и саундбара.
HW-Q900T
Новинки также отличаются обновленным дизайном. Высота обеих моделей была уменьшена с 83 мм до 69,5 мм, по сравнению с версиями 2019 года, для еще более безупречного сочетания с телевизорами. Саундбары обтянуты текстилем от датского бренда Kvadrat, что обеспечивает максимальное проникновение звука.
Обе модели саундбаров поддерживают приложение SmartThings. Пользователи могут управлять с его помощью любимыми сервисами для стриминга музыки, такими как Spotify и TuneIn. Любимые треки можно включить одним прикосновением с функцией Tap Sound, которая позволяет передавать музыку со смартфона прямо на саундбар.
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Цены для обывателя, конечно высоки, но для начинающего ценителя, вполне можно пробовать, а Харман, очень даже вполне!