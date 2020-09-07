В скором времени Google выпустит Android 11, после чего различные производители начнут адаптировать это обновление для своих смартфонов и планшетов. По данным SamMobile, Samsung планирует выпустить его как минимум для 63 моделей, в том числе флагманов и некоторых середнячков, которые изначально работали на девятой и десятой версиях Android.
Смартфоны:
- Galaxy A01
- Galaxy A10
- Galaxy A10e
- Galaxy A10s
- Galaxy A11
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20s
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy A41
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A60
- Galaxy A70
- Galaxy A70s
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A80
- Galaxy A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy M01
- Galaxy M11
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy M31
- Galaxy M40
- Galaxy M51
- Galaxy Xcover 4s
- Galaxy Xcover FieldPro
- Galaxy Xcover Pro
- Galaxy S10e
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10+ (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Fold (LTE/5G)
- Galaxy Z Flip (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2
Планшеты:
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab A 10.1 2019
- Galaxy Tab A 8.0 2019
- Galaxy Tab A7
- Galaxy Tab Active Pro
Можно ожидать, что Android 11 также будет установлен на некоторые новые модели смартфонов и планшетов, которые Samsung будет выпускать в конце этого года. Компания обещала, что для топовых моделей будет подготовлено как минимум три поколения операционной системы. Это значит, что устройства, вышедшие в этом году получат все крупные обновления вплоть до Android 14 в 2023 году.
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