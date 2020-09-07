Galaxy S20 Ultra

В скором времени Google выпустит Android 11, после чего различные производители начнут адаптировать это обновление для своих смартфонов и планшетов. По данным SamMobile, Samsung планирует выпустить его как минимум для 63 моделей, в том числе флагманов и некоторых середнячков, которые изначально работали на девятой и десятой версиях Android.

Смартфоны:

  • Galaxy A01
  • Galaxy A10
  • Galaxy A10e
  • Galaxy A10s
  • Galaxy A11
  • Galaxy A20
  • Galaxy A20e
  • Galaxy A20s
  • Galaxy A21
  • Galaxy A21s
  • Galaxy A30
  • Galaxy A30s
  • Galaxy A31
  • Galaxy A40
  • Galaxy A41
  • Galaxy A42 5G
  • Galaxy A50
  • Galaxy A50s
  • Galaxy A51
  • Galaxy A51 5G
  • Galaxy A60
  • Galaxy A70
  • Galaxy A70s
  • Galaxy A71
  • Galaxy A71 5G
  • Galaxy A80
  • Galaxy A8s
  • Galaxy A90 5G
  • Galaxy M01
  • Galaxy M11
  • Galaxy M21
  • Galaxy M30s
  • Galaxy M31
  • Galaxy M40
  • Galaxy M51
  • Galaxy Xcover 4s
  • Galaxy Xcover FieldPro
  • Galaxy Xcover Pro
  • Galaxy S10e
  • Galaxy S10
  • Galaxy S10+
  • Galaxy S10 5G
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy Note 10+ (LTE/5G)
  • Galaxy Note 10 Lite
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy S20
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
  • Galaxy Fold (LTE/5G)
  • Galaxy Z Flip (LTE/5G)
  • Galaxy Z Fold 2

Планшеты:

  • Galaxy Tab S5e
  • Galaxy Tab S6
  • Galaxy Tab S6 Lite
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S7+
  • Galaxy Tab A 10.1 2019
  • Galaxy Tab A 8.0 2019
  • Galaxy Tab A7
  • Galaxy Tab Active Pro

Можно ожидать, что Android 11 также будет установлен на некоторые новые модели смартфонов и планшетов, которые Samsung будет выпускать в конце этого года. Компания обещала, что для топовых моделей будет подготовлено как минимум три поколения операционной системы. Это значит, что устройства, вышедшие в этом году получат все крупные обновления вплоть до Android 14 в 2023 году.


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