Опубликованы свежие рендеры iPhone 12. Размер выреза в экране не сильно изменился

Таким получится iPhone 12 — почти как iPhone 4

Названы цены всей линейки iPhone 12 — с 4G и 5G

Смартфоны realme лучше, чем Xiaomi. Но компании нужно работать над имиджем