Не так давно компания Samsung выпустила складной смартфон Galaxy Z Fold2, а теперь известно о подготовке упрощенного варианта этого аппарата — Galaxy Z Fold2 Lite.
Оригинальная модель Galaxy Z Fold2 будет продаваться в США за 1999 долларов (в России за 179 990 рублей), а Galaxy Z Fold2 Lite, как выяснил сайт SamMobile, оценят примерно в 1600 долларов. Galaxy Fold первого поколения на старте продаж стоил 1380 долларов.
Что же сможет предложить Galaxy Z Fold2 Lite за 1600 долларов? Предполагается, что у этой модели будет процессор Exynos 9825 со встроенным 5G-модемом, 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель, а диагональ внутреннего экрана составит 7,2 дюйма при разрешении Full HD+. Защита матрицы будет обеспечена сверхтонким стеклом собственной разработки Samsung. Внешний экран будет небольшим, его основное предназначение — отображение времени, даты и уведомлений.
Других подробностей о Galaxy Z Fold2 Lite пока нет. Также неизвестно, как он выглядит и когда будет представлен официально.
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