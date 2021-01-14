Samsung представила Galaxy S21 и Galaxy S21+. Флагманы получили обновленный дизайн, прокачанную камеру, подходящую и для новичков, и для фотографов со стажем, а также производительный процессор.
Новый стильОбновленный дизайн серии Galaxy S21 был разработан для тех, кому нужен смартфон, который остается легким и компактным даже с 6,2-дюймовым дисплеем. Galaxy S21+ получил увеличенный 6,7-дюймовый экран и батарею повышенной емкости, поэтому идеален для многочасового гейминга и сериальных марафонов.
Серия Galaxy S21 получила новый корпус Contour Cut Camera, который органично переходит в металлическую рамку, обеспечивая изящный и элегантный внешний вид гаджетов. S21 и S21+ будут доступны в нескольких стильных цветах, включая новый фирменный «Фиолетовый Фантом». Поверхность каждого устройства получила матовое покрытие.
В Galaxy S21 появился безграничный интеллектуальный адаптивный дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Гц, обеспечивающий более плавную прокрутку и просмотр контента. Частота обновления экрана регулируется автоматически, в зависимости от того, какой контент пользователь просматривает в данный момент – например, ленту в социальной сети или телешоу. А чтобы снизить утомляемость глаз, новая функция Eye Comfort Shield автоматически регулирует интенсивность фильтра синего света в зависимости от времени суток, типа просматриваемого контента и времени отхода пользователя ко сну.
КамераУсовершенствованная функция 8K Snap позволяет получать чистые изображения из видео разрешения 8K. Запись будет плавной даже при съемке в движении или тряске благодаря режиму Super Steady, автоматически оптимизирующему запись со скоростью 30 или 60 кадров в секунду в разрешении FHD. Новая функция Director’s View позволяет во время съемки быстро менять камеру, с которой происходит съемка, чтобы получить динамичные и яркие истории. Vlogger View подходит для ведения съемки с фронтальной и основной камер одновременно для записи реакции на то или иное событие в реальном времени, а Live Thumbnail помогут изменить угол съемки, масштабировать и приближать видео, ничего не упуская. В сочетании с новыми наушниками Samsung Galaxy Buds Pro, смартфон может одновременно записывать как фоновые звуки, так и голос пользователя, используя несколько микрофонов. Таким образом, Galaxy S21 в режиме Pro Video можно установить на штатив, а затем использовать Buds Pro в качестве нательного микрофона, чтобы записать речь, движения и другие звуки в высоком качестве. Популярная интеллектуальная функция «Мультикадр» определяет самые удачные ракурсы, настройки съемки и фильтры для конкретной сцены и создает подборку эффектных фото и видео в одно касание. А новые профессиональное настройки видео, такие как Highlight Video и Dynamic Slow-Mo, подходят, чтобы создавать требуемый акцент на самых ярких моментах.
ПроизводительностьНовые смартфоны Samsung помогают оставаться на связи и защищают данные пользователя более удобными и персонализированными способами. Galaxy S21 обеспечивает производительность нового поколения и легко подключается к экосистеме Galaxy, чтобы предоставить своему владельцу больше возможностей.
Galaxy S21 защищен Knox Vault, собственной платформой безопасности Samsung на уровне чипа (SoC). Благодаря сочетанию защищенной памяти с защитой от несанкционированного доступа к процессору, Vault обеспечивает максимальную защиту Galaxy S21.
Смартфоны также получили новый инструмент для обеспечения максимальной конфиденциальности: перед отправкой фото можно безопасно удалить метаданные о местоположении. Функция Private Share на Galaxy S21 также позволяет контролировать, кто получает доступ к отправляемому контенту и как долго он доступен, чтобы пользователь спокойно делился файлами с другими.
Galaxy S21 удобно сочетается с другими устройствами Galaxy, а функция SmartThings Find позволит быстро и легко найти совместимые устройства Galaxy, даже когда они отключены от смартфона. Независимо от того, где забыт гаджет, — в другой комнате, под сиденьем автомобиля или в соседнем городе — SmartThings Find укажет в правильном направлении. Кроме того, определять местонахождение неподключенных устройств можно с помощью нового брелока Samsung Galaxy SmartTag. Достаточно прикрепить SmartTag к ключам, сумке или даже ошейнику питомца, чтобы легко находить его через SmartThings Find.
Samsung Care+Пользователям программы Samsung Care+ доступны ремонт смартфона со скидкой при механических повреждениях, круглосуточная техническая поддержка по телефону или в чате, компенсация при полной гибели устройства и расширенная на один дополнительный год гарантия. Присоединиться к Samsung Care+ можно при оформлении покупки смартфона на сайте или в фирменных магазинах бренда. Стоимость сертификата составляет 6 990 рублей за год и 9 990 рублей за два года защиты устройства.
Технические характеристикиGalaxy S21
- Дисплей: 6,2-дюймовый плоский FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (2400x1080), 421ppi, сертификация HDR10+, адаптивная частота обновления 120Гц (48~120Гц), Eye Comfort Shield
- Размеры и вес: 71,2x151,7x7,9 мм
- Вес: 171 г (mmWave), 169 г (sub6)
- Фронтальная камера: 10МП, автофокус Dual Pixel, FOV 80°, F2.2, 1,22 мкм
- Основная камера: Ультра широкоугольная: 12МП FF, FOV 120°, F2.2, 1,4мкм; Широкоугольная: 12МП, FOV 79°, автофокус Dual Pixel, оптическая стабилизация изображения, F1.8, 1,8 мкм; Телефото: 64МП, автофокус с определением фазы, Hybrid Optic 3X, FOV 76°, оптическая стабилизация изображения, F2.0, 0,8мкм, 30X Space Zoom
- Процессор: Exynos 2100
- Память: 8ГБ ОЗУ (LPDDR5) с 128ГБ / 256ГБ встроенной памяти
- Аккумулятор: 4000 мАч
- Дисплей: 6,7-дюймовый плоский FHD+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O (2400x1080), 394ppi, сертификация HDR10+, Адаптивная частота обновления 120Гц (48~120Гц), Eye Comfort Shield
- Размеры и вес: 75,6x161,5x7,8 мм, 202 г
- Фронтальная камера: 10МП, автофокус Dual Pixel, FOV 80°, F2.2, 1,22 мкм
- Основная камера: Ультра широкоугольная: 12МП FF, FOV 120°
- F2.2, 1,4мкм; Широкоугольная: 12МП, FOV 79°, автофокус Dual Pixel, оптическая стабилизация изображения, F1.8, 1,8 мкм; Телефото: 64МП, автофокус с определением фазы, Hybrid Optic 3X, FOV 76°, оптическая стабилизация изображения, F2.0, 0,8мкм, 30X Space Zoom
- Процессор: Exynos 2100
- Память: 8ГБ ОЗУ (LPDDR5) с 128ГБ / 256ГБ встроенной памяти
- Аккумулятор: 4800 мАч
Доступность в РоссииПредставленные новинки поступят в продажу 5 февраля:
- Galaxy S21+ – в цветах «Черный Фантом», «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по рекомендованной цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах «Черный Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по 89 990 рублей за версию 128 ГБ.
- Galaxy S21 – в цветах «Белый Фантом», «Серый Фантом», «Розовый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» за 74 990 рублей за версию 128ГБ.
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