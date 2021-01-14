





В октябре прошлого года Samsung представила сервис SmartThings Find, которая помогает пользователям Galaxy отслеживать местоположение и находить устройства. Возможности SmartThings Find были расширены — теперь этот сервис работает в том числи с не подключенными к сети устройствами и может отслеживать с помощью bluetooth-локатора Galaxy SmartTag любые предметы (например, сумку, кошелёк, велосипед и т. п.)Обновление приложения SmartThings выйдет с 19 по 21 января. Для использования bluetooth-локатора SmartTag необходим смартфон из линейки Galaxy S21.Откройте приложение SmartThings на Galaxy S21 и нажмите кнопку на Galaxy SmartTag, чтобы его активировать. SmartTag издаст звук, в приложении на S21 откроется всплывающее окно. Далее выберите «Добавить сейчас» и начните использовать Galaxy SmartTag, прикрепив его к предмету, местоположение которого вы хотите отслеживать. Если всплывающее окно не появляется, нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу приложения SmartThings и выберите «Устройство». Вы также можете зарегистрировать SmartTag с помощью функции «Сканировать QR-код» (код расположен на упаковке устройства), «Сканировать поблизости» или выбрать устройство напрямую.Galaxy SmartTag поддерживает сервис SmartThings Find для поиска других устройств Galaxy. Если вы не использовали ранее SmartThings Find, откройте сервис, коснувшись баннера SmartThings Find в верхней части приложения SmartThings. Примите «Условия использования», а затем выберите Galaxy SmartTag и другие гаджеты Galaxy, чтобы зарегистрировать их в сервисе SmartThings Find.Когда Galaxy SmartTag работает в автономном режиме, т. е., отключен от Galaxy S21, он отправляет сигнал Bluetooth Low Energy (BLE), чтобы его могли обнаружить находящиеся поблизости устройства Galaxy. После обнаружения метки устройство отправит информацию о ее местоположении в SmartThings Find, где вы сможете её увидеть.Чтобы найти свой SmartTag, активируйте опцию «Уведомить меня, когда предмет будет найден» в карточке устройства в приложении SmartThings Find. Как только ваш SmartTag будет найден ближайшим к нему устройством, SmartThings Find отправит уведомление. Инструменты «Искать поблизости», «Навигация» или «Звонок» упрощают работу с приложением.Потеряли смартфон? Дважды нажмите на кнопку на Galaxy SmartTag, чтобы услышать звуковой сигнал, который поможет вам найти свой Galaxy S21. Действия, которые вы вызываете однократным нажатием на клавишу, также можно настроить под себя. Таким образом вы можете автоматически включать свет и телевизор, возвращаясь домой.