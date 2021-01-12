Компания Samsung представила процессор Exynos 2100 на виртуальном мероприятии Exynos On 2021. Новинка стала первым мобильным чипом с интеграцией 5G, основанным на новейшем 5-нм технологическом процессе с использованием технологии ультрафиолетовой фотолитографии (EUV).
Эффективность вычислений и графической обработки в новом чипе была усовершенствована и доработана, чтобы превзойти ожидания даже самых требовательных пользователей. Exynos 2100 – первый флагманский мобильный процессор Samsung с интеграцией 5G на базе передового 5-нм EUV-техпроцесса. Он позволяет снизить энергопотребление на 20% или повысить общую производительность на 10% по сравнению с предыдущей 7-нм моделью. Кроме того, новый чип предлагает улучшенное использование кэш-памяти. Восьмиядерный центральный процессор получил улучшенную трехкластерную структуру, состоящую из одного мощного ядра Arm Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, трех высокопроизводительных Cortex-A78 и четырех энергоэффективных Cortex-A55, которые обеспечивают более чем 30-процентное повышение вычислительной мощности многоядерных процессоров по сравнению с предшественником.
Arm Mali G78 поддерживает новейшие API-интерфейсы, такие как Vulkan и OpenCL, повышает графическую производительность более чем на 40 процентов для эффектной, плавной графики, благодаря чему обеспечивает самый иммерсивный мобильный опыт, включая игры и приложения в дополненной, виртуальной и смешанной реальности. Передовая технология управления несколькими IP-адресами (AMIGO) оптимизирует энергопотребление центрального и графического процессора, а также других процессов, – увеличивает время автономной работы устройства даже при выполнении энергозатратных задач на экране. Благодаря комплексным усилиям по повышению энергоэффективности продуктов с помощью программных и аппаратных технологий, Samsung также сокращает углеродный след мобильных устройств ближайшего будущего.
Возможности искусственного интеллекта также будут значительно расширены благодаря Exynos 2100. Недавно разработанный трехъядерный нейропроцессор получил усовершенствованную архитектуру и сокращение лишних операций для высокоэффективного использования. Exynos 2100 может выполнять до 26 триллионов операций в секунду (TOPS) при более чем вдвое большей энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря интеллектуальной обработке на устройстве и поддержке передовых нейронных сетей, пользователи получат доступ к более интерактивным и интеллектуальным функциям, а также повышенной эффективности работы компьютерного зрения для таких задач, как обработка изображений.
Усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP) на Exynos 2100 поддерживает разрешение камеры до 200 мегапикселей (Мп). Он может задействовать до шести отдельных датчиков и обрабатывать информацию, поступающую с четырех из них одновременно для более разнообразных возможностей съемки. Благодаря многокамерному и кадровому процессору (MCFP), данные, поступающие с нескольких камер, могут применяться для повышения эффективности масштабирования, улучшения качества изображения сверхширокоугольных снимков и множества других задач. Более быстрая работа искусственного интеллекта помогает устройству легко распознавать сцены, лица и объекты, чтобы оптимизировать настройки камеры для получения четких и детализированных изображений.
Интегрированный в Exynos 2100 5G-модем поддерживает спектры сетей пятого поколения частотой до 6 ГГц и миллиметровые волны, сети 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA и 4G LTE, что обеспечивает надежное сетевое покрытие. Максимальная скорость нисходящего канала достигает 5,1 гигабит в секунду (Гбит/с) в диапазоне менее 6 гигагерц (ГГц) и 7,35 Гбит/с в mmWave или 3,0 Гбит/с в сетях 4G с поддержкой квадратурной амплитудной модуляции 1024 (1024-QAM). Новинка уже поступила в серийное производство.
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