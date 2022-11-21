Apple начнёт закупать чипы памяти для iPhone у Samsung

Apple вынуждена отказаться от использования в iPhone модулей флэш-памяти 3D NAND производства Yangtze Memory Technologies (YMTC) из-за внесения этого поставщика в чёрный список компаний США.По данным DigiTimes, Apple планировала закупить чипы памяти у YMTC для использования в 40% всех продаваемых iPhone, однако, теперь компании придётся нарастить сотрудничество с Samsung.Власти США внесли YMTC в чёрный список компаний, поскольку поставщик продавал чипы компании Huawei.Стоит отметить, что Samsung на протяжении долгих лет остаётся основным поставщиком чипов DRAM для iPhone, а в следующем году компания начнёт поставлять ещё и модули флэш-памяти NAND.Пока неясно, как это отразится на стоимости будущих смартфонов Apple, но аналитики прогнозируют подорожание моделей iPhone Pro и Pro Max (Ultra) в 2023 году.