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Apple начнёт закупать чипы памяти для iPhone у Samsung

Фархад

iPhone 15 Pro Max

Apple вынуждена отказаться от использования в iPhone модулей флэш-памяти 3D NAND производства Yangtze Memory Technologies (YMTC) из-за внесения этого поставщика в чёрный список компаний США.

По данным DigiTimes, Apple планировала закупить чипы памяти у YMTC для использования в 40% всех продаваемых iPhone, однако, теперь компании придётся нарастить сотрудничество с Samsung.

Власти США внесли YMTC в чёрный список компаний, поскольку поставщик продавал чипы компании Huawei.

Стоит отметить, что Samsung на протяжении долгих лет остаётся основным поставщиком чипов DRAM для iPhone, а в следующем году компания начнёт поставлять ещё и модули флэш-памяти NAND.

Пока неясно, как это отразится на стоимости будущих смартфонов Apple, но аналитики прогнозируют подорожание моделей iPhone Pro и Pro Max (Ultra) в 2023 году.

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Источник:
MacRumors
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