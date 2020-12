Флагманские смартфоны Samsung подешевели в интернет-магазине компании , а также у некоторых её партнёров. Скорее всего, это не временная новогодняя распродажа, а новые «официальные» цены, которые будут установлены на продукцию Samsung в ближайшие месяцы.Смартфон-раскладушка Galaxy Z Flip с гибким экраном подешевел сразу на 30 тысяч рублей — со 119 990 до 89 990. По программе trade in его можно приобрести ещё дешевле: в зависимости от модели и состояния устройства, которое вы сдаёте в магазин, скидка составит до 25 тысяч рублей. Таким образом, доплатить нужно будет 64 990 рублей, то есть чуть больше половины прежней цены.Galaxy S20 Ultra изначально продавался за 99 990 рублей, а теперь его можно приобрести за 94 990 рублей (с учётом trade in ещё дешевле — за 79 990 рублей). Galaxy S20+ стоил на старте 79 990 рублей, а теперь 74 990 (если не сдавать старое устройство) или 59 990 (по trade in со скидкой в обмен на б/у-аппарат).