Поскольку спор Epic Games с Apple продолжается, создатели королевской битвы объединились с Samsung, чтобы разослать блогерам набор с мерчом Free Fortnite.
Фотографиями набора поделился Грег Миллер из Kinda Funny. Он рассказал, что в коробке была куртка с логотипом Free Fortnite и планшет Galaxy Tab S7 от Samsung, помимо этого в комплект положили карточку с напоминанием о том, что королевская битва от Epic Games доступна в магазине Galaxy Store.
Напомним, Fortnite был удален из App Store в августе после того, как Epic Games встроила в игру технологию прямых платежей, чтобы не платить в Apple 30-процентную комиссию. Таким образом разработчики нарушили правила магазина. После этих событий Epic Games запустила PR-компанию против Apple, подав иск в суд и обвинив купертиновцев в наложении антиконкурентных ограничений на приложения, а также в использовании монополистической практики на рынках для блокирования конкуренции и подавления инноваций.
С тех пор обе компании были втянуты в судебную тяжбу, а Fortnite так и недоступна в App Store и находится в ожидании решения суда. Epic Games также подала в суд на Google, поскольку игру по аналогичным причинам удалили из магазина Play Market.
Epic Games и Apple снова встретятся в суде в июле 2021 года, и пока маловероятно, что Fortnite вернется в App Store ранее этой даты. Игра также недоступна на macOS, но получить к ней доступ можно на ПК, консолях, Android-устройствах, а вскоре она будет доступна на iOS с помощью облачного сервиса GeForce NOW.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Фотографиями набора поделился Грег Миллер из Kinda Funny. Он рассказал, что в коробке была куртка с логотипом Free Fortnite и планшет Galaxy Tab S7 от Samsung, помимо этого в комплект положили карточку с напоминанием о том, что королевская битва от Epic Games доступна в магазине Galaxy Store.
«Fortnite была названа игрой 2020 года в магазине Samsung Galaxy Store. Чтобы отпраздновать это событие, мы объединились и отправили вам специальный набор #freefortnite.
Несмотря на то, что сейчас Fortnite недоступна в App Store и Google Play, вы все равно можете получить к ней доступ через магазин Galaxy», — сообщается в карточке.
Напомним, Fortnite был удален из App Store в августе после того, как Epic Games встроила в игру технологию прямых платежей, чтобы не платить в Apple 30-процентную комиссию. Таким образом разработчики нарушили правила магазина. После этих событий Epic Games запустила PR-компанию против Apple, подав иск в суд и обвинив купертиновцев в наложении антиконкурентных ограничений на приложения, а также в использовании монополистической практики на рынках для блокирования конкуренции и подавления инноваций.
😳 #freefortnite pic.twitter.com/HUtZwkO4D1— Greg Miller (@GameOverGreggy) December 21, 2020
С тех пор обе компании были втянуты в судебную тяжбу, а Fortnite так и недоступна в App Store и находится в ожидании решения суда. Epic Games также подала в суд на Google, поскольку игру по аналогичным причинам удалили из магазина Play Market.
Epic Games и Apple снова встретятся в суде в июле 2021 года, и пока маловероятно, что Fortnite вернется в App Store ранее этой даты. Игра также недоступна на macOS, но получить к ней доступ можно на ПК, консолях, Android-устройствах, а вскоре она будет доступна на iOS с помощью облачного сервиса GeForce NOW.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: