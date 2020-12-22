В январе 2021 года компания Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S21. Ожидается, что в неё войдут три модели, которые отличаются размерами, характеристикой и, само собой, ценами.
Сайт WinFuture рассказал, по каким ценам различные версии и модификации Galaxy S21 будут продаваться в Европе. Эта информация поступила к журналистам от инсайдеров, связанных с немецкими торговыми сетями.
- Galaxy S21 128 ГБ — 850 евро (примерно 78 256 рублей)
- Galaxy S21 256 ГБ — 900 евро (примерно 82 883 рублей)
- Galaxy S21 Plus 128 ГБ — 1050 евро (примерно 96 697 рублей)
- Galaxy S21 Plus 256 ГБ — 1100 евро (примерно 101 302 рублей)
- Galaxy S21 Ultra 128 ГБ — 1350 евро (примерно 124 325 рублей)
- Galaxy S21 Ultra 256 ГБ — 1400 евро (примерно 128 930 рублей)
- Galaxy S21 Ultra 512 ГБ — 1530 евро (примерно 140 902 рублей)
Обычно цены на смартфоны в России более-менее соответствуют европейским или оказываются даже ниже. Поэтому уже можно примерно прикинуть, сколько будут стоить новые флагманы Samsung в нашей стране — от 75 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели и объёма встроенной памяти. Линейка Galaxy S20 стоит примерно так же, то есть никаких сюрпризов не будет.
Ожидается, что все модели будут обладать поддержкой 5G, хотя Samsung может выпустить более дешёвые модификации без 5G-модема для тех стран, где ещё не развёрнуты сети связи пятого поколения. Кроме того, можно ждать, что к середине 2021 года Samsung выпустит недорогую модель Galaxy S21 Fan Edition, в которой часть флагманских параметров будет сочетаться с характеристиками, обычно присущими устройствам средней ценовой категории.
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