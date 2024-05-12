Samsung свернула перспективный проект. Подсмотрели у Apple?

Артем
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Вслед за коллегами из Купертино, корейский бренд отказался от развития систем автономного вождения. Об этом пишет Buisness Korea.

Как сообщает источник, за разработку отвечало подразделение Samsung Advanced Institute of Technology. В этом месяце стало известно, что исследования в сфере автономного вождения были исключены из списка среднесрочных и долгосрочных проектов. А весь задействованный персонал перевели в отдел по созданию робототехники. 

Одной из главных причин отказа автопроизводителей от полностью беспилотных систем стал страх судебных исков, с которыми в последнее время все чаще сталкиваются коллеги из Tesla, Hyundai, Ford и других компаний. 

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Кроме того, разработка и тестирование длятся крайне медленно и не оправдывают затраченных средств:

«Samsung Electronics вслед за Apple прекратила исследования в области автономных транспортных средств, по-видимому, из-за трудностей в реализации технологий и отсутствия значительной отдачи по сравнению с инвестициями», — сообщает инсайдер.

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Источник:
Buisness Korea
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Комментарии

kardigan
+3625
kardigan
Китай серьёзная сила однако👌
Сегодня в 14:46
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tellurian
+1352
tellurian kardigan
Не зря ЕС и сша пошлины вводят на авто от них.
2 часа назад в 16:16
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