Samsung свернула перспективный проект. Подсмотрели у Apple?

Вслед за коллегами из Купертино, корейский бренд отказался от развития систем автономного вождения. Об этом пишет Buisness Korea.
Как сообщает источник, за разработку отвечало подразделение Samsung Advanced Institute of Technology. В этом месяце стало известно, что исследования в сфере автономного вождения были исключены из списка среднесрочных и долгосрочных проектов. А весь задействованный персонал перевели в отдел по созданию робототехники.
Одной из главных причин отказа автопроизводителей от полностью беспилотных систем стал страх судебных исков, с которыми в последнее время все чаще сталкиваются коллеги из Tesla, Hyundai, Ford и других компаний.
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Кроме того, разработка и тестирование длятся крайне медленно и не оправдывают затраченных средств:
«Samsung Electronics вслед за Apple прекратила исследования в области автономных транспортных средств, по-видимому, из-за трудностей в реализации технологий и отсутствия значительной отдачи по сравнению с инвестициями», — сообщает инсайдер.