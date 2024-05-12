Samsung свернула перспективный проект. Подсмотрели у Apple?

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«Samsung Electronics вслед за Apple прекратила исследования в области автономных транспортных средств, по-видимому, из-за трудностей в реализации технологий и отсутствия значительной отдачи по сравнению с инвестициями», — сообщает инсайдер.





Вслед за коллегами из Купертино, корейский бренд отказался от развития систем автономного вождения. Об этом пишет Buisness Korea.Как сообщает источник, за разработку отвечало подразделение Samsung Advanced Institute of Technology. В этом месяце стало известно, что исследования в сфере автономного вождения были исключены из списка среднесрочных и долгосрочных проектов. А весь задействованный персонал перевели в отдел по созданию робототехники.Одной из главных причин отказа автопроизводителей от полностью беспилотных систем стал страх судебных исков, с которыми в последнее время все чаще сталкиваются коллеги из Tesla, Hyundai, Ford и других компаний.Кроме того, разработка и тестирование длятся крайне медленно и не оправдывают затраченных средств: