На Wildberries приходит легендарный отечественный бренд

Олег

WB


Маркетплейс Wildberries готовится расширить ассортимент за счет российских автомобилей. Об этом пишут «Автоновости дня».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Согласно источнику, о планах маркетплейса заявила его основательница Татьяна Бакальчук. Ранее мы уже писали, что Wildberries начал продавать китайские автомобили Chery, после чего к ним добавились бренды Omoda, Jaecoo, Zeekr и Voyah — все эти машины можно найти в новом разделе «Транспортные средства».

«Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. „АвтоВАЗ“ — в их числе», — Татьяна Бакальчук. 

Судя по всему, к «китайцам» в скором времени могут добавиться и отечественные авто — едва ли «АвтоВАЗ» пренебрежет новым способом распространения своей продукции. Скорее всего, для покупки Lada будут действовать те же региональные ограничения, что и для китайских автобрендов. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Автоновости дня
Cсылки по теме:
Wildberries ввел странное правило. Без него редкий товар не купить
Как получать скидку на любые товары Wildberries через «WB Кошелек» без привязки «Госуслуг»
Власти подарят пользователям Wildberries два новых способа экономить на заказах

Рекомендации

Рекомендации

Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay
Таксистов уличили в махинациях с ценами. Вот почему поездки такие дорогие
В России изменятся правила пользования услугами сотовой связи
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии