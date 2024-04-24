На Wildberries приходит легендарный отечественный бренд



Маркетплейс Wildberries готовится расширить ассортимент за счет российских автомобилей. Об этом пишут «Автоновости дня».





«Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. „АвтоВАЗ“ — в их числе», — Татьяна Бакальчук.