На Wildberries приходит легендарный отечественный бренд

Маркетплейс Wildberries готовится расширить ассортимент за счет российских автомобилей. Об этом пишут «Автоновости дня».
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Согласно источнику, о планах маркетплейса заявила его основательница Татьяна Бакальчук. Ранее мы уже писали, что Wildberries начал продавать китайские автомобили Chery, после чего к ним добавились бренды Omoda, Jaecoo, Zeekr и Voyah — все эти машины можно найти в новом разделе «Транспортные средства».
«Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. „АвтоВАЗ“ — в их числе», — Татьяна Бакальчук.
Судя по всему, к «китайцам» в скором времени могут добавиться и отечественные авто — едва ли «АвтоВАЗ» пренебрежет новым способом распространения своей продукции. Скорее всего, для покупки Lada будут действовать те же региональные ограничения, что и для китайских автобрендов.