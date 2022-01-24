





Samsung объявила о старте продаж портативного проектора The Freestyle в России. Это мультимедийное устройство совмещает в себе возможности отображения картинки, интеллектуальной колонки и внешнего освещения. Начиная с 24 января 2022 в официальном интернет-магазине можно оформить предзаказ на новинку по рекомендованной цене 79 990 рублей. До 27 февраля действует специальное предложение: в подарок при покупке предоставляются наушники Galaxy Buds2 и кейс для устройства.The Freestyle – компактный проектор весом всего 830 г, который позволяет превратить в экран любое пространство. В отличие от стационарных проекторов он расположен на подставке, которую можно вращать на 180 градусов. Поэтому он может проецировать контент на стену, пол, стол или даже потолок — отдельный экран для этого не требуется.The Freestyle оснащен автофокусировкой и автоматическим выравниванием, что позволяет отображать изображение диагональю до 100 дюймов в формате HDR 10 без искажений под любым углом. Акустика с двойным пассивным излучателем обеспечивает глубокие басы и 360-градусную акустическую направленность.Портативный проектор от Samsung подойдет не только для просмотра фильмов, но и для удалённой работы, обучения, занятий спортом, детских игр и других активностей. Также The Freestyle может создавать уютное освещение или выступать в роли умной колонки, анализируя музыку и проецируя визуальные эффекты.The Freestyle поддерживает все функции Smart TV, среди которых трансляция контента с экрана смартфона и удаленное управление через голосовых помощников. Устройство может работать автономно, используя внешние аккумуляторы с поддержкой USB-PD, также проектор подключается к стандартному патрону E262 с помощью специального переходника.