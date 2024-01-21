Samsung внаглую скопировала козырную фичу iPhone. Это временный эксклюзив Galaxy S24

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Компания Samsung постоянно совершенствует дисплеи и качество изображения в своих устройствах, и не менее часто подсматривает идеи у Apple. Например, одной из недооценённых функций серии Galaxy S24, которой на презентации уделили не так много времени, стала дополнительная настройка экрана Adaptive Color Tone.По сути, это аналог Apple True Tone, который уже давно есть в iPhone, iPad и Mac. Фича также подстраивает температуру экрана под окружающее освещение, чтобы глаза пользователей меньше уставали. Пока нововведение доступ только на устройствах серии Galaxy S24. Однако с релизом One UI 6.1 позже в этом году Adaptive Color Tone станет доступна всем владельцам совместимых девайсов.Сразу отметим, что в отличие от существующей функции Samsung Eye Comfort Shield, которая предлагает только один тёплый фильтр, активирующийся в зависимости от времени суток, Adaptive Color Tone использует фронтальную и основную камеры смартфона для настройки цветов и баланса белого в зависимости от условий окружающего освещения.