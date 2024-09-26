Samsung внезапно выпустила полуфлагманский Galaxy S24 FE. Стоит неприлично дорого

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Компания Samsung решила по-тихому анонсировать один из самых ожидаемых смартфонов — Galaxy S24 FE. Однако с такой ценой он, скорее всего, оттолкнёт даже преданных фанатов бренда.В этом году нет никаких региональных различий в чипсетах — все Galaxy S24 FE работают на Exynos 2400e (урезанная версия Exynos 2400 из Galaxy S24). Это может повлиять на пиковую производительность. Также смартфон получил всего 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.Samsung Galaxy S24 FE получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп, телевик на 8 Мп с 3-кратным зумом и сверхширик на 12 Мп. Разрешение селфи-камеры — 10 Мп. Вам не показалось, это те же самые модули, что и в прошлогодней модели.Ещё новинка получила аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с поддержкой зарядки до 25 Вт по проводу и 15 Вт от беспроводных адаптеров. Среди прочих особенностей этого девайса — Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.3, влагозащита IP68, ОС Android 14 с OneUI 6.1 из коробки и 7 лет обновлений ПО.Цены на Samsung Galaxy S24 FE стартуют с $650 за версию 8/128 ГБ, что в наших реалиях превратится в 65 тысяч рублей.