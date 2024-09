Samsung выпустила большое обновление One UI для смартфонов Galaxy. Много нового

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Пока владельцы iPhone по всему миру ждут выхода iOS 18 этим вечером, Samsung решила опередить Apple, выпустив масштабное обновление One UI 6.1.1 для ряда популярных устройств.Прошивка весит ~2,8 ГБ. Основные нововведения связаны с новыми функциями Galaxy AI. Например, теперь можно дорисовать на фотографии какой-либо предмет, а ИИ «оживит» его. Кроме того, появились функции перевода в режиме реального времени, создания текста с помощью нейросети, превращения фотографии в ИИ-портрет и многое другое. Также Samsung добавила несколько улучшений в приложение Галерея и слегка прокачала интерфейс.Обновление уже доступно для смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 по всему миру.