Samsung выпустила большое обновление One UI для смартфонов Galaxy. Много нового

Фархад
С23

Пока владельцы iPhone по всему миру ждут выхода iOS 18 этим вечером, Samsung решила опередить Apple, выпустив масштабное обновление One UI 6.1.1 для ряда популярных устройств.

Прошивка весит ~2,8 ГБ. Основные нововведения связаны с новыми функциями Galaxy AI. Например, теперь можно дорисовать на фотографии какой-либо предмет, а ИИ «оживит» его. Кроме того, появились функции перевода в режиме реального времени, создания текста с помощью нейросети, превращения фотографии в ИИ-портрет и многое другое. Также Samsung добавила несколько улучшений в приложение Галерея и слегка прокачала интерфейс.

Обновление уже доступно для смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 по всему миру.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обзор Samsung Galaxy Z Fold 6. Он тупо лучше ваших айфонов
В сети сравнили автономность двух главных конкурентов iPhone 16 Pro Max
Выпущен сверхдешёвый смартфон Samsung — с камерой 50 Мп и зарядкой 25 Вт

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также