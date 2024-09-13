Выпущен сверхдешёвый смартфон Samsung — с камерой 50 Мп и зарядкой 25 Вт

Александр


Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy M05. Он смотрится намного дороже своей цены, а глядя на его характеристики, сложно поверить, что он стоит так дёшево.

Galaxy M05 получил IPS-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением HD+, частотой обновления 60 Гц и полукруглым вырезом под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Также у него есть 50-мегапиксельная основная камера с 2-мегапиксельным датчиком глубины для улучшенной фокусировки, процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель 64 ГБ со слотом для карты памяти, 3,5-мм разъём для наушников и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 50-ваттной зарядкой через Type-C.

В комплекте только сам аппарат и кабель, а зарядное устройство в коробку не положили. На смартфон установлен Android 14, причём Samsung обещает обеспечить ему выпуск двух крупных обновлений и четыре года снабжать его патчами безопасности. Galaxy M05 поступил в продажу в Индии, где стоит около 8,5 тысяч рублей в пересчёте на российские деньги. Не исключено, что скоро он начнёт поставляться в Россию, где может стать настоящим хитом на маркетплейсах.

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