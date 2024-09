Обзор Samsung Galaxy Z Fold 6. Он тупо лучше ваших айфонов

Интро

Пять лет назад Samsung пошла на очень рискованный шаг, запустив продажи первого складного смартфона Galaxy Fold. Компания отошла от общепринятых тенденций и решилась на эксперимент, который мог обернуться для неё полным крахом и масштабными зачистками мобильного подразделения. Однако покупателям такие девайсы настолько хорошо зашли, что сегодня каждый крупный бренд стремится выпускать свои складные гаджеты.Я несколько лет присматривался к разным поколениям Samsung Galaxy Z Fold, но на покупку решился только сейчас в 2024 году. И спустя месяц активного пользования я могу смело сказать, что Galaxy Z Fold 6 лучше iPhone 15 Pro Max. Но обо всём подробнее — в этой статье.Последние четыре поколения iPhone меня откровенно разочаровали — Apple достигла своего пика на релизе iPhone 13 Pro Max, а за ним последовали застой и стагнация. И это происходит в мире, где некоторые бренды выпускают нереально крутые девайсы, как тройной фолд от HUAWEI, а такие акулы бизнеса, как Intel, находятся на грани банкротства. Единственная причина, по которой я не могу полностью отказаться от iPhone — плотная привязка к экосистеме устройств Apple. Так сложилось, что дома почти все гаджеты привязаны к HomeKit, работа завязана на MacBook, спорт — на Apple Fitness+, а любую музыку я слушаю только в AirPods. Менять сейчас весь парк техники просто нереально, но, возможно, когда-нибудь я к этому приду.Со времён первых фолдов комплектация серьёзно изменилась, но абсолютно все флагманы Samsung последних трёх лет поставляются в ультратонкий коробках с кабелем USB-C, скрепкой и бумажкой. Оба экрана заклеены стикерами, а на внутреннем есть заводская плёнка, которую нельзя снимать, но желательно раз в год-полтора менять.В магазинах Galaxy Z Fold 6 доступен в трёх расцветках: сером, синем, розовом. Первый я сразу исключил, поскольку титановый iPhone 15 Pro Max за этот год уже поднадоел. Розовый вживую оказался слишком насыщенным, хотя на некоторых рендерах он выглядит как золотой MacBook Air M1. В результате я выбрал тёмно-синий фолд. Кстати, в онлайн-магазинах Samsung доступны ещё две расцветки: белая и чёрная с текстурой под карбон.По конфигурациям тут тоже нет особых изменений. Все Galaxy Z Fold 6 доступны с 12 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально расширить на +8 ГБ, а также накопителем на 256/512/1024 ГБ. Я брал минимальную версию, поскольку все фото и видео храню на внешнем SSD, а чем-то другим забить даже 256 ГБ очень сложно.Как я уже отметил выше, я присматривался к серии Galaxy Z Fold довольно давно, а начиная с Galaxy Z Fold 3 я часто посещал флагманские магазины Samsung, чтобы посмотреть, как они себя чувствуют спустя некоторое время. Исходя из этого опыта, я могу смело заявить, что в Galaxy Z Fold 6 компания достигла просто идеальных пропорций по всем аспектам.Если в Galaxy Z Fold 4 был зазор между половинками, а Fold 5 выглядел абсолютно также, но без щели, то в Fold 6 мы получили самый серьёзный редизайн с момента выхода второго фолда. Грани стали плоскими и получили матовое покрытие, за счёт этого смартфон в руке лежит удобнее и не норовит выскользнуть, как в случае с округлыми глянцевыми рамками. Экраны стали больше, а соответственно пользоваться ими стало комфортнее. Особенно это касается внешнего дисплея, на который многие жалуются.Не очень понимаю людей, приписывающих к минусам Galaxy Z Fold слишком узкий внешний дисплей, которым, по их словам «одной рукой пользоваться невозможно». Они рекомендуют выбирать фолды с большими внешними экранами со стандартным соотношением сторон. С таким девайсом вы сможете делать почти всё на внешнем экране, что позволит не раскрывать смартфон лишний раз. Но это звучит максимально абсурдно. В этом ведь и вся фишка Galaxy Z Fold — внешний экран выступает просто дополнением. Вся суть фолдов заключается в том, чтобы использовать чаще их внутренние экраны.Кнопки регулировки громкости и питания расположены на правом торце нижней половинки. Там же есть слот под две физические SIM-карты, но на верхней половинке смартфона. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения, но также предусмотрена разблокировка по лицу. Сверху — решётка динамика и вырезы под микрофоны, а снизу — вторая решётка динамика, ещё один микрофон и порт USB-C. Кнопки в моём экземпляре не люфтят и не скрипят, хотя на форумах некоторые владельцы жалуются на такое поведение.Задняя панель из матового стекла довольно скользкая. На ней расположен блок с тремя камерами, которые увеличились в размерах по сравнению с предыдущим поколением фолдов. Из-за этого, смартфон нормально не лежит на столе. Он постоянно качается. Как вариант — его можно положить дисплеем вниз, но есть риск поцарапать экран. Ну а в идеале — лучше купить чехол.Из неприятных нюансов — краска на алюминиевой рамке осыпается. Причём не от кривых рук пользователя, а из-за процесса оксидирование. Samsung уже признала эту проблему с Galaxy Z Fold 6, но свалила всё на «неправильную зарядку». В официальном заявлении компании говорится, что краска сыпется из-за зарядки адаптерами повышенной мощности, которые влияют на алюминиевую рамку. А могли бы получше отмазку придумать.Внешний экран в Samsung Galaxy Z Fold 6 стал достаточно крупным (6,3 дюйма), чтобы им было комфортно пользоваться. Я сейчас говорю не только о свайпах по меню, но и о наборе текста. Я даже абзацы целиком набирал на внешнем экране с фирменной клавиатуры Samsung и никаких трудностей не испытывал. К слову, при росте в ~190 см у меня довольно длинные пальцы. Цветопередача тут довольно хорошая, по качеству картинки с iPhone особой разницы не видно. К ШИМу я не чувствителен, поэтому делать какие-либо выводы по этому показателю я не могу. Внешний экран получился отличным. Да, он вытянутый, что может быть не очень удобным при просмотре видео, но в остальных задачах он топ.Внутренний экран в Samsung Galaxy Z Fold 6 заставляет смотреть на iPhone в 2024 году по-другому. Поначалу было страшно нажимать на него, и вообще раскладывать смартфон. Первую неделю я даже везде ходил с тряпочкой, чтобы протирать внутренний дисплей перед складыванием. Но сейчас я уже осознал, что гибкая панель в фолде довольно устойчива к отпечаткам пальцев, пыли и прочим загрязнениям. Сам экран очень яркий, сочный и огромный. Рамки практически незаметны, как и подэкранная селфи-камера. Однако я считаю, что она тут лишняя. Этот сенсор выдаёт просто отвратительное качество, которое стыдно вообще кому-либо показывать. Лучше пользоваться внешней селфи-камерой или основным сенсором.Просмотр фильмов и игры на таком экране вызывают непередаваемый восторг. Да, обычные ролики в 16:9 будут смотреться не очень, но «Лига справедливости» в режиссёрской версии Зака Снайдера с соотношением 4:3 выглядит нереально круто. Ещё можно пересмотреть старые телешоу, например, легендарного «Человека-паука» 1994 года с теми самыми голосами.Складку перестаёшь замечать на вторую минуту использования. В повседневных сценариях использования практически не существует таких задач, где приходится водить пальцем по всей диагонали экрана, чтобы ощущать эту складку. Даже в играх все элементы расположены ближе к нижнему торцу, чтобы до них было удобно дотягиваться, поэтому постоянно попадать на полосу очень сложно.Отдельного респекта заслуживает многозадачность Samsung, благодаря которой можно одновременно смотреть фильмы, набирать текст и сёрфить веб-страницы. Ещё один плюс — можно согнуть половинку экрана на 90 градусов, чтобы с комфортом смотреть фильмы или ролики в самолёте. Запаса яркости в 2600 нит у обоих дисплеев вполне хватит, чтобы не щурясь читать текст даже под палящими лучами солнца.Чипсет в Galaxy Z Fold 6 — гарант того, что ближайшие несколько лет в нём ничего тормозить не будет. Samsung в очередной раз договорилась с Qualcomm о выпуске модифицированных 4-нм чипсетов Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.Если вдруг вам интересны подробности архитектуры этого чипа, то Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy получил основное ядро ЦП Cortex-X4 с увеличенной с 3,3 до 3,4 ГГц тактовой частотой, разогнанный с 890 МГц до 1 ГГц, графику Adreno 750, а также нейропроцессор Qualcomm Cognitive ISP и Semantic Segmentation для улучшения качества съёмки в режиме реального времени и сопроцессор Qualcomm Hexagon для искусственного интеллекта. Дополняет весь этот сетап оперативная память стандарта LPDDR5X и сверхбыстрые накопители UFS 4.0. Безусловно, это самый мощный Android-смартфон на момент публикации этого обзора. Но это всё цифры.В реальных сценариях использования Galaxy Z Fold 6 отлично справляется со всеми задачами, но в требовательных играх или приложениях он может начать троттлить. Проще говоря, процессор перегревается и сбрасывает частоту, поскольку Samsung не смогла подогнать нормальное охлаждение. Справедливости ради, iPhone 15 Pro Max греется сильнее, что у многих привело к деградации батареи. Видимо, перегрев мощных процессоров в смартфонах — «ахиллесова пята» всех производителей. Смогут ли её решить в ближайшие годы — неясно.И всё же мне не удалось довести Galaxy Z Fold 6 до того состояния, когда он насмерть завис или перегрелся и начал проситься под кондиционер. Монтировать 4K-ролики, обрабатывать фотографии, играть по несколько часов, переписываться в мессенджерах на нём комфортно. За месяц я его даже не перезагружал, если не брать в счёт случай, когда прилетело обновление, и девайс сам перезапустился. Оболочка One UI 6.1.1 работает идеально — никаких подлагиваний, кривых анимаций или прочих проблем я не заметил.Вот результаты Galaxy Z Fold 6 в бенчмарках Geekbench и CPU Throttling Test. Только в этих цифрах смысла мало. Особенно от результатов троттлинга — утилита не обновлялась с 2019 года и не учитывает все особенности новых чипов. Несмотря на просадки на графике, в жизни я таких тормозов не наблюдал.Про бесконтактную оплату, возможность установки любых приложений и прочие плюсы Android после iOS я даже говорить не буду. Но из уникальных фич Samsung в очередной раз хочу выделить режим DeX. Я уже рассказывал о нём в обзоре Galaxy S23 Ultra в прошлом году. Сейчас только повторю — это та функция, которой нет у большинства китайских конкурентов. Я не спорю, что вы этим будете пользоваться крайне редко. Но это жирнейший плюс осознавать, что можно просто подключить Galaxy Z Fold 6 к монитору или телевизору через хаб и получить полноценный десктопный экспириенс с кучей приложений.Вопреки слухам, Samsung Galaxy Z Fold 6 не получил основной сенсор на 200 Мп. Он снимает относительно неплохо, но непростительно ужасно для девайса за ~$2000. Последний раз производитель улучшал камеры в своих фолдах в 2022 году, и за два года ничего не изменилось.Вот каким набором датчиков наделён один из лучших складных флагманов 2024 года:Основная камера снимает прилично при хорошем освещении. Уровень детализации на высоком уровне. Цветопередача не впечатляет, но оттенки передаются относительно точно. Опять же в солнечную погоду вы получите хорошие кадры, но для съёмки в сложных условиях этот девайс не годится.С ночной съёмкой он также справляется неплохо. Фирменную луну с кратерами от Samsung вы вряд ли поймаете в объектив, но какие-то объекты и людей на ночных кадрах разглядеть можно.Фронтальная камера на 12 Мп снимает хорошо и стабильно работает в режиме видеозвонков. А вот внутренняя селфи-камера на 4 Мп абсолютно непригодна ни для каких задач.По видеосъёмке Galaxy Z Fold 6 уступает iPhone последним трёх лет, но для условных шортсов в YouTube этого хватит. Флагман умеет снимать в 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 60 к/с, 1080p при 30/60/240 к/с и замедленные видео в 720p при 960 к/с. В реальной жизни вы вряд ли будете снимать в 8K. В основном многие переключаются между 4K и 1080p.Опять же, этот смартфон — не про камеры, хотя Samsung могла бы установить основной сенсор на 200 Мп из прошлогоднего Galaxy S23 Ultra. Но тогда кто бы стал покупать Galaxy S24 Ultra?За аккумулятор ёмкостью 4400 мАч можно бесконечно долго ругать Samsung, но давайте будем реалистами. Сегодняшние смартфоны должны выдерживать один световой день. Вряд ли вы продолжите пользоваться девайсом с остаточными 20%-30% на второй день и спокойной выйдете с ним из дома, зная что подзарядиться будет негде.В целом Galaxy Z Fold 6 хватает на активное использование с утра до вечера. Это подразумевает просмотр нескольких роликов на YouTube, веб-сёрфинг, пару игровых сессий, постоянную активность Telegram и других соцсетей в фоне. Разумеется, с запущенным навигатором он будет разряжаться быстрее.В плане зарядки Samsung Galaxy Z Fold 6 тоже не блещет. Особенно на фоне других Android-флагманов. Тут максимальная мощность ограничена 25 Вт. Причём для этого вам нужен фирменный адаптер питания, которого в коробке нет. Тем не менее он заряжается полностью примерно за 1 час, что вполне неплохо. Разумеется, в нём также реализованы беспроводная и реверсивная зарядки. Вот только Qi2 и магнитов для совместимости с MagSafe тут нет. Задумываюсь о покупке чехла с магнитным креплением.Ещё одна категория функций, которая нужна не всем пользователям смартфонов, но многие компании делают большие ставки на ИИ. И тут Samsung выступает безусловным лидером. Никакой Apple Intelligence даже близко нельзя рассматривать в качестве конкурента Galaxy AI. Начнём с того, что все нейросетевые функции Samsung работают на русском и десятке других языков. Причём они справляются достаточно хорошо даже в самых трудных сценариях, например, при синхронном переводе речи в условиях шумной улицы. А вот Apple Intelligence сильно ограничен как в плане языка, так и в плане возможностей.Samsung Galaxy AI позволяет генерировать текст в нужном стиле, корректировать ошибки, преобразовывать речь в текст, синхронно переводить всё это на другие языки. И это только малая часть его возможностей. Нейросеть в Galaxy Z Fold 6 лучше удаляет предметы с фото, чем та же функция Clean up на iPhone 15 Pro Max. Ещё Galaxy AI может создавать картинки из набросков, отрисовывать фотографии в разных стилях и многое другое.Наконец-то некогда концептуальные устройства стали массовыми. Если ещё 5 лет назад подобные складные гаджеты мы видели только в обзорах зарубежных блогеров и Вилсакома, то сегодня — их можно смело покупать. Причём речь сейчас идёт не столько о ценах и доступности Galaxy Z Fold 6, сколько о преодолении психологического барьера. Раньше многие боялись гибких экранов, поскольку чинить их попросту невозможно, а выкидывать около ~$2000 на ненадёжную конструкцию никто не хотел. Такая же картина наблюдалась с первыми сенсорными телефонами, которые сегодня заменили кнопочные. Вполне вероятно, что в скором будущем складные устройства станут ещё доступнее.Описать словами те эмоции, которые дарит тебе настолько универсальное устройство, очень сложно. Но можно ответственно заявить, что ни один iPhone в связке с iPad не заменит Galaxy Z Fold. Хочется верить, что Apple всё же выпустит свой iFold в ближайшие годы, а пока нам остаётся довольствоваться грустными, но надёжными айфонами и концептуально-прикольными, но проблемными андроидами.