Samsung Galaxy S24 Ultra против Xiaomi 14 Ultra: чья камера лучше?

Сравнение флагманов провел Фил с YouTube-канала «Честный блог». Автор сделал ряд снимков с использованием портретного режима, дневной и ночной съемки с использованием увеличения до десяти крат.
Стоит сразу отметить, что оба смартфона неважно справляются с яркими красками на контрастных снимках. При детальном рассмотрении заметно, что Xiaomi 14 Ultra показывает чуть больше деталей, но разница практически не заметна.
Еще один минус в копилку китайского флагмана — сильный пересвет практически на всех фото, что говорит о некорректной работе HDR. Samsung лучше настроила этот режим, во всяком случае при использовании портретника.
При 3-кратном зуме Xiaomi 14 Ultra через чур агрессивно размывает задний фон и придает лицу фарфоровую гладкость. Соперник при этом показывает более реалистичный результат, но заметно грешит шумами.
Однако не всегда Samsung показывает более выигрышный результат. Стоит сменить ракурс по отношению источника света и Xiaomi выдает более красивые кадры. Во всяком случае с художественной точке зрения.
Совершенно противоположный результат смартфоны показали в ночное время. Samsung Galaxy S24 Ultra осветляет изображение, что делает его менее объемным. На Xiaomi остается проблема засветов, что видно на освещенных участках, но общая картина выглядит более привлекательно, хоть и с явным сгущением красок в сторону медного оттенка.
То же самое наблюдается при близком рассмотрении собора. Там где Xiaomi сглаживает переход между мелкими элементами архитектуры здания, обработка Samsung выделяет их светлым неестественным ореолом.
При десятикратном увеличении оба смартфона показали практически идентичный результат в темное время суток.
Более живыми выглядят увеличенные кадры с Xiaomi днем, хоть и настройки яркости по умолчанию делают их слегка мрачноватыми.
В домашних условия снимки показали одинаково хороший результат, сохраняя особенности каждой модели в плане сглаживания и шумов.
Чуть лучше оказался Samsung в плане фокусного расстоянии, что можно заметить на примере близкой съемки отдельных частей фотоаппарата.
Что касается селфи-камеры, то тут Galaxy S24 Ultra однозначно выигрывает. При более низком разрешении, камера лучше справляется с мелкими деталями на всех уровнях, когда Xiaomi 14 Ultra уходит в блюр, смазывая картинку.
В итоге можно сказать, что возможности камеры Samsung на данный момент обходят оппонента по большинству параметров. Однако стоит заметить, что ситуация вполне может измениться с будущими апдейтами для Xiaomi.