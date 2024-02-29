Samsung Galaxy S24 Ultra против Xiaomi 14 Ultra: чья камера лучше?

Артем
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Сравнение флагманов провел Фил с YouTube-канала «Честный блог». Автор сделал ряд снимков с использованием портретного режима, дневной и ночной съемки с использованием увеличения до десяти крат.

Стоит сразу отметить, что оба смартфона неважно справляются с яркими красками на контрастных снимках. При детальном рассмотрении заметно, что Xiaomi 14 Ultra показывает чуть больше деталей, но разница практически не заметна. 

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Еще один минус в копилку китайского флагмана — сильный пересвет практически на всех фото, что говорит о некорректной работе HDR. Samsung лучше настроила этот режим, во всяком случае при использовании портретника.
Также в попытках отработать детализацию путем постобработки с использованием алгоритмов, на кадрах Xiaomi местами проскальзывают артефакты. Так поверх джинсовой текстуры заметны искажения, напоминающие круги.

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При 3-кратном зуме Xiaomi 14 Ultra через чур агрессивно размывает задний фон и придает лицу фарфоровую гладкость. Соперник при этом показывает более реалистичный результат, но заметно грешит шумами.

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Однако не всегда Samsung показывает более выигрышный результат. Стоит сменить ракурс по отношению источника света и Xiaomi выдает более красивые кадры. Во всяком случае с художественной точке зрения.

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Совершенно противоположный результат смартфоны показали в ночное время. Samsung Galaxy S24 Ultra осветляет изображение, что делает его менее объемным. На Xiaomi остается проблема засветов, что видно на освещенных участках, но общая картина выглядит более привлекательно, хоть и с явным сгущением красок в сторону медного оттенка. 
Кроме того корейский флагман уходит в избыточную резкость, если в кадр попадают детализированные участки с присутствием белого цвета, такие как снежные сугробы или бликующие неровности мокрого асфальта.

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То же самое наблюдается при близком рассмотрении собора. Там где Xiaomi сглаживает переход между мелкими элементами архитектуры здания, обработка Samsung выделяет их светлым неестественным ореолом.

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При десятикратном увеличении оба смартфона показали практически идентичный результат в темное время суток.

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Более живыми выглядят увеличенные кадры с Xiaomi днем, хоть и настройки яркости по умолчанию делают их слегка мрачноватыми.

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В домашних условия снимки показали одинаково хороший результат, сохраняя особенности каждой модели в плане сглаживания и шумов. 

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Чуть лучше оказался Samsung в плане фокусного расстоянии, что можно заметить на примере близкой съемки отдельных частей фотоаппарата.

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Что касается селфи-камеры, то тут Galaxy S24 Ultra однозначно выигрывает. При более низком разрешении, камера лучше справляется с мелкими деталями на всех уровнях, когда Xiaomi 14 Ultra уходит в блюр, смазывая картинку.

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В итоге можно сказать, что возможности камеры Samsung на данный момент обходят оппонента по большинству параметров. Однако стоит заметить, что ситуация вполне может измениться с будущими апдейтами для Xiaomi.

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Источник:
YouTube
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Комментарии

+1
ZoV
"через чур"??? Вы серьёзно?? 🤦
27 минут назад
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