Вчера компания Microsoft обрадовала многих пользователей ПК, сообщив, что в Windows 11 можно будет запускать приложения и игры, созданные для Android. Оказывается, далеко не все мобильные приложения будут работать на компьютерах.
Совместимость Android-приложений с Windows 11 будет обеспечена технологией Intel Bridge, причём приложения можно будет запускать на компьютерах, оснащённых как процессорами Intel, так и чипами AMD и ARM. На старте будет доступен крайне ограниченный набор приложений, которые можно будет скачать через Amazon App Store, интегрированный в Microsoft Store. Также можно будет устанавливать APK-дистрибутивы, которые распространяются через различные сайты и маркеты.
В ближайшие недели Microsoft, Intel и Amazon выпустят инструменты, позволяющие портировать Android-приложения в среду Windows 11. Но уже сейчас известно, какие приложения не смогут запускаться на компьютерах или будут работать некорректно. К ним относятся все программы и игры, в которых задействованы сервисы Google. А их очень много, поскольку разработчики зачастую встраивают эти сервисы в свои приложения (например, карты), чтобы расширить их возможности с минимальными затратами на основе готовых и очень качественных решений.
В некотором смысле повторится такая же ситуация, как со смартфонами Huawei и Honor, которые были лишены сервисов Google и после этого очень быстро утратили популярность. Разработчикам пришлось адаптировать приложения специально для AppGallery, часто в сильно урезанном виде. Жаль, что Microsoft не смогла договориться напрямую с Google об интеграции Play Маркета в Windows 11 — такое сотрудничество принесло бы гораздо более интересный результат.
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