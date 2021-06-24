Microsoft представила Windows 11 с обновленным дизайном, возможностью запуска Android-приложений и переработанным магазином. Помимо этого, компания поделилась рядом функций, которые устарели и будут удалены окончательно.
Вот список известных на момент публикации
- Кортана. Она и не мелькала особо у нас в стране. Тем не менее с этим голосовым ассистентом можно попрощаться.
- Живые плитки. Больше никакого хаоса в меню «Пуск». Microsoft всячески пыталась развить это решение, но из Windows 11 они теперь исчезнут.
- Режим планшета.
- Skype. Может это намёк и Microsoft намерена похоронить этот сервис? Несмотря на это, он больше не будет включен в чистую установку.
- OneNote. Приложение для заметок вслед за скайпом исключено из предустановленных утилит.
- Paint 3D и 3D Viewer. Стоит отметить, что эти две программы наряду со Skype и OneNote всё еще будут доступны для загрузки из Microsoft Store.
- Также пользователи лишатся возможности изменения расположения панели задач.
- Internet Explorer. Наконец-то вполне достойный Edge заменит этот рудимент.
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