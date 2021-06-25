Компания Microsoft ведёт переговоры со Steam и Epic Games об интеграции их магазинов в магазин приложений, встроенный в Windows 11. Если переговоры будут удачными, пользователи новой операционной системы смогут покупать и устанавливать игры из Steam и Epic Games Store непосредственно из магазина Microsoft.
Разработчики приложений смогут оставлять себе 100% выручки, полученной от продаж в магазине Microsoft и через встроенный в него биллинг. Это послабление не относится к играм — компания будет брать с разработчиков и издателей геймерского контента комиссию в размере 12% с каждой трансакции. В Apple App Store и Google Play Маркете комиссия составляет 15 или 30% в зависимости от годовой выручки разработчика.
Microsoft встроит в свой магазин Amazon App Store, через который пользователи смогут скачивать и устанавливать игры и приложения, изначально созданные для Android. Кроме того, устанавливать Android-приложения в Windows 11 можно будет с помощью APK-файлов, которые распространяются на различных сайтах и маркетах.
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