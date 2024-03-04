Samsung выпустила недорогой смартфон Galaxy с Android 14 и монструозной батареей

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Южнокорейский производитель электроники Samsung официально представил новый бюджетный смартфон Galaxy F15.Новинка оснащена 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080x2340 пикселей, частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 13 Мп.На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 5 Мп и макрообъектив с разрешением 2 Мп. За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 6100+ с 4/6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.Среди прочих интересных особенностей — сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, Android 14 с оболочкой One UI 6 и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.Цены на Galaxy F15 стартуют со $159 за версию 4/128 ГБ встроенной памяти или $174 за модель на 6/128 ГБ.