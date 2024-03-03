Samsung попыталась выдать ролик с iPhone за съемку на Galaxy, но соцсети быстро поставили компанию на место

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Бразильское подразделение Samsung попыталось выдать видеоролик за съемку на Galaxy, но не прокатило. Об этом пишут в X-Twitter и Telegram-каналах.



Речь идет об отрывке концерта Рианны в Индии. Ролик снят с большим приближением. Поначалу фанаты подумали, что для записи использовался смартфон Galaxy, известный своим многократным зумом, и представители Samsung Brazil поспешили воспользоваться хайпом. Но не тут-то было.



