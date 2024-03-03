Samsung попыталась выдать ролик с iPhone за съемку на Galaxy, но соцсети быстро поставили компанию на место

Фото: makeuseofimages.com
Бразильское подразделение Samsung попыталось выдать видеоролик за съемку на Galaxy, но не прокатило. Об этом пишут в X-Twitter и Telegram-каналах.
Речь идет об отрывке концерта Рианны в Индии. Ролик снят с большим приближением. Поначалу фанаты подумали, что для записи использовался смартфон Galaxy, известный своим многократным зумом, и представители Samsung Brazil поспешили воспользоваться хайпом. Но не тут-то было.
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Автор ролика очень возмутился такой наглостью и заявил, что всё вранье: он снимал звезду на iPhone 13 Pro Max и выложил доказательства этого. В соцсетях разразились извечные споры iOS vs Android, жирно приправленные спорами о морали и честности брендов. Ситуация действительно выглядит не очень приятной для Samsung.