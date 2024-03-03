Samsung попыталась выдать ролик с iPhone за съемку на Galaxy, но соцсети быстро поставили компанию на место

Олег

Galaxy
Фото: makeuseofimages.com


Бразильское подразделение Samsung попыталось выдать видеоролик за съемку на Galaxy, но не прокатило. Об этом пишут в X-Twitter и Telegram-каналах.

Речь идет об отрывке концерта Рианны в Индии. Ролик снят с большим приближением. Поначалу фанаты подумали, что для записи использовался смартфон Galaxy, известный своим многократным зумом, и представители Samsung Brazil поспешили воспользоваться хайпом. Но не тут-то было.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 


X

Пост в X

Автор ролика очень возмутился такой наглостью и заявил, что всё вранье: он снимал звезду на iPhone 13 Pro Max и выложил доказательства этого. В соцсетях разразились извечные споры iOS vs Android, жирно приправленные спорами о морали и честности брендов. Ситуация действительно выглядит не очень приятной для Samsung. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
X
Cсылки по теме:
Samsung Galaxy S25 разочарует фанатов бренда до предела
Раскрыт существенный недостаток Samsung Galaxy Ring
Похоже, у Samsung закончились дизайнеры. Рекламный постер Galaxy S23 Ultra это подтверждает

Рекомендации

Рекомендации

Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном
«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»
OZON изменил правила возврата товаров
В Telegram появился новый секретный дизайн. Вот как его включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии