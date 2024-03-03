Samsung Galaxy S25 разочарует фанатов бренда до предела

Олег

Galaxy

Фото: SamMobile

Компания Samsung может полностью перейти на чипы Exynos в 2025 году. Об этом пишет SamMobile.

Ранее мы писали, что спустя год после полного перевода флагманов Galaxy на чипы Snapdragon в 2023-м, Samsung снова вернула Exynos в некоторые модели линейки Galaxy S24. Эти чипы всегда показывали себя хуже продуктов от Qualcomm, и свежие флагманыне исключение. Свежие инсайды утверждают, что компания готова пойти еще дальше.

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Согласно источнику, амбиции Samsung настолько возросли, что она хочет полностью «выпилить» процессоры Snapdragon из флагманской линейки смартфонов Galaxy S уже в следующем году. На их место придут чипы Exynos 2500, причем без исключений по моделям или регионам. 

Помимо этого сообщается, что процессоры Qualcomm сохранятся только в складных смартфонах Galaxy. Что касается более доступной линейки A-series, то она будет работать на Exynos и MediaTek. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

+338
Alex82
Так Galaxy S24 также разочаровал фанатов бренда. Куда уж больше то?!🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Сегодня в 11:22
#
Esthet
+1854
Esthet Alex82
Цифр много) 24…25…26…27…
Сегодня в 11:30
#
kardigan
+3591
kardigan
Apple тоже свои чипы запилила! Что в этом плохого? Допилят, доделают и будет всё ок!( со временем конечно,
Сегодня в 11:36
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