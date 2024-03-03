Samsung Galaxy S25 разочарует фанатов бренда до предела

Фото: SamMobile



Компания Samsung может полностью перейти на чипы Exynos в 2025 году. Об этом пишет SamMobile.



Ранее мы писали, что спустя год после полного перевода флагманов Galaxy на чипы Snapdragon в 2023-м, Samsung



Компания Samsung может полностью перейти на чипы Exynos в 2025 году. Об этом пишет SamMobile.Ранее мы писали, что спустя год после полного перевода флагманов Galaxy на чипы Snapdragon в 2023-м, Samsung снова вернула Exynos в некоторые модели линейки Galaxy S24. Эти чипы всегда показывали себя хуже продуктов от Qualcomm, и свежие флагманы не исключение . Свежие инсайды утверждают, что компания готова пойти еще дальше.



Согласно источнику, амбиции Samsung настолько возросли, что она хочет полностью «выпилить» процессоры Snapdragon из флагманской линейки смартфонов Galaxy S уже в следующем году. На их место придут чипы Exynos 2500, причем без исключений по моделям или регионам.



Помимо этого сообщается, что процессоры Qualcomm сохранятся только в складных смартфонах Galaxy. Что касается более доступной линейки A-series, то она будет работать на Exynos и MediaTek.