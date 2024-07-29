Samsung выпустила недорогую флэшку на 512 ГБ для iPhone

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Компания Samsung расширила линейку флэш-накопителей новой моделью с коннектором USB Type-C и ёмкостью до 512 ГБ. Девайс предназначен для хранения видео в 4K или библиотеки фотографий.Samsung Type-C USB 3.2 Flash Drive работает по стандарту USB 3.2 Gen 1, который обеспечивает скорость чтения до 400 МБ/с. Стоит отметить, что базовая модель линейки с 64 ГБ памяти предлагает более низкую скорость чтения до 300 МБ/с.Новая флешка отличается от конкурентов футуристичным дизайном. Ещё она доступна в двух расцветках: Aurora Blue и Mystic Black.Samsung заявляет, что аксессуар защищён от влаги, ударов, магнитного воздействия, экстремальных перепадов температур и рентгеновского излучения. На сам продукт распространяется пятилетняя гарантия.Цены на Samsung Type-C USB 3.2 Flash Drive с объёмом 512 ГБ стартуют с 449 юаней (~$62). Пока новинка доступна только в Китае.