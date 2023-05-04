Samsung выпустила почти идеальный iMac с возможностью компонентов

Фархад
Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung официально представила новый моноблок DM530AFA-LC71W с выдвижной камерой, антибликовым матовым покрытием и впечатляющими характеристиками.

Гаджет получил 23,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 16:9. Судя по «подбородку»под экраном и монолитной плоской ножке, дизайнеры вдохновлялись iMac 2021 года.

Samsung
Фото: Samsung

Компьютер доступен с процессорами Intel Raptor Lake в двух версиях: с Core i7 и Core i3. В топовой конфигурации установлен процессор Core i7-1360P с частотой 5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и NVMe-накопитель на 512 ГБ. Одно из главных преимуществ над моноблоками Apple — возможность установки кастомных компонентов. Например, пользователи могут заменить оперативную память и установить дополнительный SSD.

Samsung

Среди прочих интересных особенностей — выдвижная веб-камера, стереодинамики мощностью по 5 Вт, четыре порта USB-A, два разъёма HDMI, USB-C, Ethernet (RJ-45) и слот для карты microSD. Разумеется, в комплект входит беспроводная клавиатура и мышь.

Новый моноблок Samsung DM530AFA-LC71W пока доступен только в Южной Корее по цене от $930 за модель на Core i3 до $1290 за версию с Core i7.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+4679
Carter_Mayers
Странно, почему никто не хочет делать моноблоки со всякими классными Ryzen? Intel есть во всех сборках, любых производителей, а вот AMD как-то не так популярен. Цена конечно низкая за Самсу получилась, но и девайс этот чисто для работы будет
2 часа назад в 18:46
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tellurian
+5095
tellurian
Разрешение экрана так себе. Могли хоть 2к сделать или 4к.
Тогда был бы смысл покупать.
2 часа назад в 18:52
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tellurian
+5095
tellurian
iMac стоит почти также. Но там 4,5к экран. 24’’ размер.
2 часа назад в 18:54
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+968
Grealex tellurian
И еще OS на борту, которая не глючит.
час назад в 19:21
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+194
Holldann
Страшненькое
час назад в 20:07
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