AMD Ryzen 7840U разгромил чип Apple M2 по всем показателям, но пока без доказательств

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Компания AMD представила новый чип для ноутбуков Ryzen 7840U, который по её заверению превосходит Apple M2 по всем показателям производительности. В доказательство этому AMD даже опубликовала картинку с расплывчатыми формулировками.Для начала коротко о новом чипсете AMD Ryzen 7840U. Это восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц и возможностью разгона до 5,1 ГГц вкупе с графическим процессором Radeon 780M (RDNA 3). Чипсет построен по 4-нм техпроцессу на архитектуре Zen 4. Он предназначен для использования во флагманских ноутбуках от Acer, Framework, HP, Lenovo и Razer.AMD не показала никаких бенчмарков в поддержку своих заявлений, но с уверенностью говорит о превосходстве над ноутбуками Apple с чипами M-серии. В частности, новый Ryzen на 5% быстрее при веб-сёрфинге, на 8% — в обработке изображений и на 9% в 3D-рендеринге.Западные журналисты предполагают, что AMD даже не знают, сколько времени без подзарядки проработает гаджет с новым процессором Ryzen 7840U, поскольку все тесты проводились только на эталонной плате, а не на ноутбуке.Остаётся только дождаться, когда появятся первые устройства на новом чипе Ryzen, чтобы сравнить их с MacBook Pro на M2 Max.