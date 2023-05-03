AMD Ryzen 7840U разгромил чип Apple M2 по всем показателям, но пока без доказательств

Фархад
Apple MacBook Pro M2 Pro

Компания AMD представила новый чип для ноутбуков Ryzen 7840U, который по её заверению превосходит Apple M2 по всем показателям производительности. В доказательство этому AMD даже опубликовала картинку с расплывчатыми формулировками.

Для начала коротко о новом чипсете AMD Ryzen 7840U. Это восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц и возможностью разгона до 5,1 ГГц вкупе с графическим процессором Radeon 780M (RDNA 3). Чипсет построен по 4-нм техпроцессу на архитектуре Zen 4. Он предназначен для использования во флагманских ноутбуках от Acer, Framework, HP, Lenovo и Razer.

Ryzen 7840U

AMD не показала никаких бенчмарков в поддержку своих заявлений, но с уверенностью говорит о превосходстве над ноутбуками Apple с чипами M-серии. В частности, новый Ryzen на 5% быстрее при веб-сёрфинге, на 8% — в обработке изображений и на 9% в 3D-рендеринге.

Западные журналисты предполагают, что AMD даже не знают, сколько времени без подзарядки проработает гаджет с новым процессором Ryzen 7840U, поскольку все тесты проводились только на эталонной плате, а не на ноутбуке.

Остаётся только дождаться, когда появятся первые устройства на новом чипе Ryzen, чтобы сравнить их с MacBook Pro на M2 Max.
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Источник:
9to5Mac
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