











Смартфоны с выезжающими камерами боролись за рынок с устройствами, в дисплеях которых использовались решения с отверстиями или выемками под фронталку. Судя по состоянию отрасли, победили вторые. Samsung не участвовала в этой гонке, отметившись только моделью Galaxy A80 с вращающимся модулем камеры. Вероятно, южнокорейская компания решила развивать дальше этот концепт.Samsung запатентовала смартфон с новой уникальной системой. Заявка была зарегистрирована в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) в середине 2020 года. Патент одобрили и опубликовали 14 января.В заявке демонстрируется вращающийся модуль всплывающей камеры. Согласно документации, этот элемент конструкции может содержать не менее трех объективов. В обычном режиме система используется в качестве основной камеры.В селфи-режиме, например, во время видеозвонков, этот цилиндрический элемент поворачивается к панели с экраном, немного выезжая из корпуса, чтобы открыть фронтальную камеру. В документации также упоминается возможность раскрыть второй датчик, подняв выезжающий элемент.За движение системы отвечает специальный привод, две шестерни и длинный карданный вал. Она также включает подвижную раму, которая смещается при подъеме модуля. В этом каркасе размещается гибкая микросхема.Скорее всего, такое устройство не поступит в массовое производство, поскольку в описании конструкция не производит надежное впечатление. Тем не менее сайт LetsGoDigital подготовил реалистичные рендеры по схематичным изображениям из патента.