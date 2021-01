Согласно опросу Samsung, подавляющее число пользователей относят камеру и связанные с ней функции к трем основным факторам, которые имеют для них наибольшее значение при покупке нового гаджета. По мере развития индустрии мобильных устройств и социальных сетей камеры в смартфоне становились все важнее и актуальнее, т. к. с помощью них люди начали все чаще создавать и публиковать собственный контент.Рассмотрим, как изменились возможности для съемки фото и видео изменились за последние 11 лет, с выхода самого первого Galaxy S в 2010 году до недавней премьеры Galaxy S21.Первый смартфон Galaxy S получил фронтальную камеру класса VGA, поддерживающую видеозвонки, и 5-мегапиксельную основную, с функцией записи HD-видео. Помимо этого, присутствовали такие возможности, как автофокус, распознавание лиц и стабилизация, а также режим Panorama Shot, с помощью которого пользователь мог снять панорамные фото, по ширине намного превышающие то, что отображалось на одном экране.Galaxy S2 получил полностью переработанную камеру. В число обновлений вошли увеличение количества пикселей до 2 мегапикселей на фронтальной и до 8 мегапикселей на основной камере, светодиодная вспышка для ночной съемки, а также другие улучшения, например, автофокусировка на нужном объекте и функция, стилизующая фото под рисунок от руки.Серийная съемка Burst Shot, представленная в Galaxy S3 2012 года, дала пользователям инструмент для съёмки мимолетных моментов — например, прыжки. Режим, позволяющий создавать до 20 снимков за 3,3 секунды, поддерживали и фронтальная камера разрешением 1,9 МП, и 8-мегапиксельная основная. Режим Best Photo помогал пользователям выбирать лучшую фотографию из восьми снятых одна за другой, а Zero Shutter Lag, гарантировал отсутствие задержки между моментом нажатия кнопки спуска затвора и созданием снимка.Galaxy S4 стал одним из первых мобильных устройств с разрешением камеры 10 и более мегапикселей — в этом смартфоне фронтальная камера на 2 МП сочеталась с основной камерой на 13 МП. Гаджет также представил функции, которые изменили то, как ведется съемка, и могли превращать кадры в «истории». Например, с режимом Dual Shot появилась возможность снимать изображения с обеих камер одновременно — на полученные кадры попадали и фотограф, и объект. Среди других уникальных особенностей Galaxy S4 — режим Sound & Shot, позволяющий записывать звук для сопровождения изображений, и Drama Shot, при котором несколько снимков, снятых в быстрой последовательности, затем объединялись в одно изображение, рассказывающее историю, как комикс.Galaxy S5 стал первым смартфоном в отрасли с камерой ISOCELL и разрешением 16 МП. Новый датчик улучшил качество изображения и сократил перекрестные помехи, что позволило создавать более четкие снимки даже в темноте. Камера также получила усовершенствованный режим HDR. Применение этой функции позволяет получить намного больше деталей в темных и светлых участках фотографии.Чтобы пользователям смартфонов было проще создавать спонтанные фото и видео, в Galaxy S6 появилась функция быстрого запуска, c которой камера включалась всего за 0,7 секунды после двойного нажатия клавиши «Домой» на любом экране. Кроме того, модель получила автофокус на движущихся объектах, повышающий резкость изображения, а также фронтальную камеру 5МП F1.9 для качественных селфи.В Galaxy S7 был интегрирован двухпиксельный датчик изображения — эта технология обычно используется в цифровых зеркальных камерах и позволяет быстро делать четкие и резкие фотографии даже при недостаточном освещении. Датчик разделяет каждый пиксель на два фотодиода для определения фазы на кристалле, что обеспечивает значительно улучшенную автофокусировку. Камера также получила вспышку для селфи: в этом режиме экран смартфона мигал, обеспечивая большую яркость снимка. В совокупности камеры Galaxy S7 получили рекордную на тот момент оценку от DxOMark Mobile — 88 баллов.В Galaxy S8 был представлен усовершенствованный алгоритм обработки сигнала изображения, который обеспечивает четкие и стабильные снимки в любое время и в любом месте. Этого удалось добиться за счет съемки трех последовательных кадров, из которых выбирался лучший. Поскольку некоторым пользователям было сложно управлять смартфоном с большим 6,2-дюймовым экраном одной рукой, устройство также получило элементы управления камерой жестами. Например, при открытой камере свайп большим пальцем влево или вправо переключал фильтры или режимы, а свайп вверх или вниз позволял переходить с фронтальной камеры на основную, и наоборот, или же масштабировать изображение.Galaxy S9 получил камеру с двойной апертурой, которая автоматически подстраивается к окружающему освещению, подобно человеческому глазу, расширяясь в темноте и сужаясь при ярком свете. Объектив F1, 5 / F2, 4 обеспечивал максимум яркости по сравнению с другими камерами смартфонов, доступных на рынке, поглощая примерно на 28 процентов больше света, чем модуль предыдущей модели.Samsung также внедрила в камеру несколько новых функций. Режим замедленной съемки Super Slow-mo поддерживал запись видео со скоростью 960 кадров в секунду, что позволяло запечатлеть движения или моменты, которые невозможно уловить человеческим глазом. Созданными эпическими кадрами можно было делиться в соцсетях в формате GIF. Еще одним важным дополнением стали анимоджи (AR Emoji) — функция, применяющая камеру и технологии дополненной реальности для создания аватаров, имитирующих выражение лица человека в реальном времени.В Galaxy S10 был представлен режим суперстабилизации Super Steady. Новая функция значительно повысила качество пользовательских видео и оказалась подходящей для записи плавного контента во время активных занятий, таких как езда на велосипеде или танцы. Поддержка HDR10+ в Galaxy S10 обеспечивает реалистичные цвета, а 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера снимает сцены такими, какими их видит пользователь, с полем обзора, аналогичным человеческому глазу (123 градуса).Возможно, самым интересным улучшением камеры стала функция пространственного масштабирования, которая сочетает гибридный оптический зум с цифровым на базе искусственного интеллекта. Это позволило увеличивать изображение намного больше, до 100x в случае Galaxy S20 Ultra. Помимо поддержки записи видео в формате 8K, камера также получила обновленный режим Super Steady, который еще больше повысил плавность съемки благодаря стабилизатору, предотвращающему резкие скачки, и анализу движения на основе ИИ.Galaxy S21 Ultra — первый смартфон Samsung с двумя телеобъективами и пятью камерами: фронтальной 40 МП (F2.2), основными сверхширокоугольными 12 МП (F2.2) и 108 МП (F1. 8), телеобъективами 10 МП (F4.9) и 10 МП (F2.4). Между тем, Galaxy S21 и S21+ получили по четыре камеры: фронтальную с разрешением 10 МП (F2.2), сверхширокоугольную 12 МП (F2.2), основную 12 МП (F1, 8) и телеобъектив 64 МП (F4.9).Комбинация стабилизации, 10-кратного оптического зума, а также лазерной и двухпиксельной автофокусировки позволяет создавать кадры с очень высоким качеством. Новый режим Director’s View помогает выбрать идеальный объектив для фото благодаря трем экранам предварительного просмотра под видоискателем. Серия Galaxy S21 также предлагает возможность использовать селфи и основную камеры одновременно.Каждый модуль дополнительно поддерживает запись видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а двойная телефотолинза эффективна для съемки четких и ярких фото практически с любого расстояния. Кроме того, благодаря обновленному объективу разрешением 108МП и технологии нона-биннинга, при которой девять пикселей совмещаются в один, серия Galaxy S21 обеспечивает качественные и контрастные снимки даже в условиях низкой освещенности.