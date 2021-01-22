На этой неделе с новой силой возобновились слухи о том, что Samsung прекратит выпуск смартфонов серии Galaxy Note. Это вполне логично, ведь линейки Galaxy Note и Galaxy S в последние годы почти не отличаются друг от друга, а Galaxy S21 Ultra полноценно поддерживает стилус S Pen.
По словам основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росса Янга, в этом году Samsung выпустит ещё одну модель из серии Galaxy Note, и она станет последней.
Речь идёт о «фанатском» издании Galaxy Note20 — эта модель будет называться Galaxy Note20 FE (Fan Edition). История серии Fan Edition берёт своё начало как раз от линейки Galaxy Note. В 2016 году Samsung выпустила модель Galaxy Note7, которая оказалась крайне неудачной и была отозвана из продажи. Произведённые смартфоны не были утилизированы полностью, их начинка частично использовалась в модели Galaxy Note Fan Edition. В дальнейшем Samsung выпустила Galaxy S20 Fan Edition, которая представляет собой упрощенную и удешевлённую версию флагмана Galaxy S20.
Если Росс Янг не ошибается, что Galaxy Note21 ожидать не стоит, но Samsung всё же выпустит более дешёвую модификацию прошлогодней модели Galaxy Note20, а в дальнейшем линейка Galaxy Note не будет пополняться новыми моделями.
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