





Компания Samsung представила смартфон Galaxy F41. Он вошёл в новую линейку Galaxy F, которая со временем будет прибывать новыми моделями.Пока состоялся лишь предварительный анонс Galaxy F41, а все подробности об этом смартфоне будут раскрыты ближе к его выпуску в продажу 8 октября этого года. В настоящее время известно лишь, что новая модель получила экран с матрицей Super AMOLED, небольшим полукруглым вырезом для фронтальной камеры в верхней части и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, а на его задней части расположен сканер отпечатков пальцев и тройная камера.По слухам, в этом смартфоне использован экран диагональю 6,4 дюйма, процессор среднего уровня Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Фронтальная камера, как утверждают инсайдеры, будет 32-мегапиксельной, а основная сможет делать снимки с разрешением до 64 Мп. Сколько будет стоить этот смартфон, пока неизвестно даже на уровне слухов.