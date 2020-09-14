We asked. You answered. We delivered. Here's the Galaxy for every fan. Unpacked, September 23, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/3r3q5iZfnT — Samsung Mobile (@SamsungMobile) September 14, 2020







Samsung опубликовала на своем сайте и в соцсетях приглашение на онлайн-презентацию Galaxy Unpacked. Мероприятие состоится 23 сентября в 17:00 по МСК.Южнокорейский производитель не уточнил, что покажут на грядущей презентации. Поскольку мероприятие получило подзаголовок «Для тех, кто любит Galaxy» (Unpacked for Every Fan), пользователи склоняются к тому, что Samsung представит особую версию Galaxy S20 — S20 FE или Fan Edition.Слухи об этом гаджете уже довольно давно гуляют по сети, а еще он успел засветиться в филиппинском разделе официального сайта Samsung. Если верить предыдущим утечкам, смартфон получит дисплей Infinity-O с разрешением 2400 × 1080 и частотой 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 990, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель с емкостью 128 ГБ. Разрешение фронтальной камеры составит 32 МП, а в качестве основной будет система из трех объективов 12+12+8 МП. За автономную работу будет отвечать аккумулятор на 4500 мАч.Помимо этого, Samsung может представить специальные версии своих выпущенных устройств. К примеру, это могут быть Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra.