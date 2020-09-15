Samsung Galaxy
В прошлом месяце Samsung анонсировала бета-программу оболочки One UI 3.0. В сети появился официальный список изменений, а также скриншоты.

Что нового в One UI 3.0?

Домашний экран
  • Удерживайте иконку приложения, чтобы добавить на экран связанный с ним виджет.
  • Отключайте экран, дважды нажав пустой области на главном экране («Настройки» > «Дополнительные функции» > «Движения и жесты»).
Экран блокировки
  • Динамический экран блокировки теперь получит больше категорий.
  • Улучшены виджеты экрана блокировки.
Быстрая панель
  • Просматривайте свои разговоры и мультимедиа в их собственных разделах, проводя пальцем вниз от верхнего края экрана.
AOD
  • Улучшены виджеты Always On Display.
Доступность
  • Получите быстрый доступ к наиболее важным настройкам специальных возможностей во время настройки устройства.
  • Получите рекомендуемые специальные возможности в зависимости от того, что вы используете.
  • Упростите установку ярлыка специальных возможностей в настройках.
  • Звуковые датчики теперь работают с вашими устройствами SmartThings, такими как телевизоры и светильники.
Клавиатура Samsung
  • Настройки клавиатуры перемещены в раздел «Общее управление». Они были реорганизованы, чтобы в первую очередь предоставить доступ к самым важным опциям.
Samsung Dex
  • Теперь вы можете подключиться к поддерживаемым телевизорам по беспроводной сети.
  • Новые мульти-тач жесты для сенсорной панели позволяют с легкостью изменять масштаб экрана и размер шрифта.
Интернет
  • Появилась возможность блокировки веб-сайтов от перенаправления вас при нажатии кнопки «Назад».
  • Добавлены предупреждения и параметры блокирования для веб-сайтов, на которые отображается слишком много всплывающих окон или уведомлений.
  • Изменения в меню для упрощения доступа к поиску.
  • Добавлено несколько новых надстроек, в том числе перевод веб-сайтов.
  • Добавлена возможность скрыть строку состояния.
  • Увеличено максимальное количество открытых вкладок до 99.
  • Добавлена возможность блокировать вкладки и менять их порядок.
  • Улучшен дизайн панели вкладок, который теперь поддерживается на всех устройствах.
  • Прекращена поддержка Samsung Internet Edge Panel.
Контакты и телефон
  • Добавлена возможность редактирования несколько связанных контактов одновременно.
  • Добавлена возможность быстро удалить повторяющиеся контакты.
  • Улучшены возможности поиска.
  • Увеличен срок хранения корзины с 15 до 30 дней.
Сообщения
  • Появилась корзина для хранения недавно удаленных сообщений.
Звонки и текстовые сообщения на других устройствах
  • Добавлена возможность включать и отключать вызовы и текстовые сообщения на других устройствах с помощью Bixby.
Календарь
  • События с одинаковым временем начала теперь отображаются вместе в режиме просмотра месяца и повестки дня.
  • Реорганизованы возможности добавления и редактирования событий.
  • Изменился макет полноэкранных предупреждений.
Напоминания
  • Улучшенный макет для полноэкранных предупреждений.
Цифровое благополучие и родительский контроль
  • Добавлены тенденции в ваш еженедельный отчет. Вы можете наблюдать, как менялось ваше взаимодействие со смартфоном по сравнению с предыдущей неделей, и проверить время использования каждой функции.
  • В еженедельный отчет добавлено время использования телефона за рулем.
  • Добавлен виджет блокировки экрана, чтобы вы могли проверять свое экранное время без необходимости разблокировать телефон.
  • Добавлены отдельные профили для личного и рабочего режимов, поэтому вы можете отдельно отслеживать свое экранное время.
Камера
  • Улучшены функции автофокуса и автоматической экспозиции, а также удобство использования.
  • Улучшена стабилизация при съемке луны с большим масштабом.
Редактор фото
  • Добавлена возможность возвращать отредактированные изображения к их исходным версиям.
Изменения пользовательского интерфейса
Сайт XDA уже успел опробовать бета-версию новой оболочки от Samung и поделился скриншотами с изменением интерфейса.
По словам XDA, вес обновления составляет 2,5 ГБ и содержит исправление безопасности от сентября 2020 года. Информация о сроках выхода публичной версии One UI 3.0 или об окончательном списке поддерживаемых устройств пока не названа. Стоит отметить, что в этом году Samsung анонсировала трехлетнюю программную поддержку для своих смартфонов, выпущенных с 2019 года.


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Источник:

XDA XDA

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