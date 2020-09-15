Что нового в One UI 3.0?

Удерживайте иконку приложения, чтобы добавить на экран связанный с ним виджет.

Отключайте экран, дважды нажав пустой области на главном экране («Настройки» > «Дополнительные функции» > «Движения и жесты»).

Динамический экран блокировки теперь получит больше категорий.

Улучшены виджеты экрана блокировки.

Просматривайте свои разговоры и мультимедиа в их собственных разделах, проводя пальцем вниз от верхнего края экрана.

Улучшены виджеты Always On Display.

Получите быстрый доступ к наиболее важным настройкам специальных возможностей во время настройки устройства.

Получите рекомендуемые специальные возможности в зависимости от того, что вы используете.

Упростите установку ярлыка специальных возможностей в настройках.

Звуковые датчики теперь работают с вашими устройствами SmartThings, такими как телевизоры и светильники.

Настройки клавиатуры перемещены в раздел «Общее управление». Они были реорганизованы, чтобы в первую очередь предоставить доступ к самым важным опциям.

Теперь вы можете подключиться к поддерживаемым телевизорам по беспроводной сети.

Новые мульти-тач жесты для сенсорной панели позволяют с легкостью изменять масштаб экрана и размер шрифта.

Появилась возможность блокировки веб-сайтов от перенаправления вас при нажатии кнопки «Назад».

Добавлены предупреждения и параметры блокирования для веб-сайтов, на которые отображается слишком много всплывающих окон или уведомлений.

Изменения в меню для упрощения доступа к поиску.

Добавлено несколько новых надстроек, в том числе перевод веб-сайтов.

Добавлена возможность скрыть строку состояния.

Увеличено максимальное количество открытых вкладок до 99.

Добавлена возможность блокировать вкладки и менять их порядок.

Улучшен дизайн панели вкладок, который теперь поддерживается на всех устройствах.

Прекращена поддержка Samsung Internet Edge Panel.

Добавлена возможность редактирования несколько связанных контактов одновременно.

Добавлена возможность быстро удалить повторяющиеся контакты.

Улучшены возможности поиска.

Увеличен срок хранения корзины с 15 до 30 дней.

Появилась корзина для хранения недавно удаленных сообщений.

Добавлена возможность включать и отключать вызовы и текстовые сообщения на других устройствах с помощью Bixby.

События с одинаковым временем начала теперь отображаются вместе в режиме просмотра месяца и повестки дня.

Реорганизованы возможности добавления и редактирования событий.

Изменился макет полноэкранных предупреждений.

Улучшенный макет для полноэкранных предупреждений.

Добавлены тенденции в ваш еженедельный отчет. Вы можете наблюдать, как менялось ваше взаимодействие со смартфоном по сравнению с предыдущей неделей, и проверить время использования каждой функции.

В еженедельный отчет добавлено время использования телефона за рулем.

Добавлен виджет блокировки экрана, чтобы вы могли проверять свое экранное время без необходимости разблокировать телефон.

Добавлены отдельные профили для личного и рабочего режимов, поэтому вы можете отдельно отслеживать свое экранное время.

Улучшены функции автофокуса и автоматической экспозиции, а также удобство использования.

Улучшена стабилизация при съемке луны с большим масштабом.

Добавлена возможность возвращать отредактированные изображения к их исходным версиям.

































В прошлом месяце Samsung анонсировала бета-программу оболочки One UI 3.0. В сети появился официальный список изменений, а также скриншоты.Сайт XDA уже успел опробовать бета-версию новой оболочки от Samung и поделился скриншотами с изменением интерфейса.По словам XDA, вес обновления составляет 2,5 ГБ и содержит исправление безопасности от сентября 2020 года. Информация о сроках выхода публичной версии One UI 3.0 или об окончательном списке поддерживаемых устройств пока не названа. Стоит отметить, что в этом году Samsung анонсировала трехлетнюю программную поддержку для своих смартфонов, выпущенных с 2019 года.