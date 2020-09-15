В прошлом месяце Samsung анонсировала бета-программу оболочки One UI 3.0. В сети появился официальный список изменений, а также скриншоты.
Что нового в One UI 3.0?Домашний экран
- Удерживайте иконку приложения, чтобы добавить на экран связанный с ним виджет.
- Отключайте экран, дважды нажав пустой области на главном экране («Настройки» > «Дополнительные функции» > «Движения и жесты»).
- Динамический экран блокировки теперь получит больше категорий.
- Улучшены виджеты экрана блокировки.
- Просматривайте свои разговоры и мультимедиа в их собственных разделах, проводя пальцем вниз от верхнего края экрана.
- Улучшены виджеты Always On Display.
- Получите быстрый доступ к наиболее важным настройкам специальных возможностей во время настройки устройства.
- Получите рекомендуемые специальные возможности в зависимости от того, что вы используете.
- Упростите установку ярлыка специальных возможностей в настройках.
- Звуковые датчики теперь работают с вашими устройствами SmartThings, такими как телевизоры и светильники.
- Настройки клавиатуры перемещены в раздел «Общее управление». Они были реорганизованы, чтобы в первую очередь предоставить доступ к самым важным опциям.
- Теперь вы можете подключиться к поддерживаемым телевизорам по беспроводной сети.
- Новые мульти-тач жесты для сенсорной панели позволяют с легкостью изменять масштаб экрана и размер шрифта.
- Появилась возможность блокировки веб-сайтов от перенаправления вас при нажатии кнопки «Назад».
- Добавлены предупреждения и параметры блокирования для веб-сайтов, на которые отображается слишком много всплывающих окон или уведомлений.
- Изменения в меню для упрощения доступа к поиску.
- Добавлено несколько новых надстроек, в том числе перевод веб-сайтов.
- Добавлена возможность скрыть строку состояния.
- Увеличено максимальное количество открытых вкладок до 99.
- Добавлена возможность блокировать вкладки и менять их порядок.
- Улучшен дизайн панели вкладок, который теперь поддерживается на всех устройствах.
- Прекращена поддержка Samsung Internet Edge Panel.
- Добавлена возможность редактирования несколько связанных контактов одновременно.
- Добавлена возможность быстро удалить повторяющиеся контакты.
- Улучшены возможности поиска.
- Увеличен срок хранения корзины с 15 до 30 дней.
- Появилась корзина для хранения недавно удаленных сообщений.
- Добавлена возможность включать и отключать вызовы и текстовые сообщения на других устройствах с помощью Bixby.
- События с одинаковым временем начала теперь отображаются вместе в режиме просмотра месяца и повестки дня.
- Реорганизованы возможности добавления и редактирования событий.
- Изменился макет полноэкранных предупреждений.
- Улучшенный макет для полноэкранных предупреждений.
- Добавлены тенденции в ваш еженедельный отчет. Вы можете наблюдать, как менялось ваше взаимодействие со смартфоном по сравнению с предыдущей неделей, и проверить время использования каждой функции.
- В еженедельный отчет добавлено время использования телефона за рулем.
- Добавлен виджет блокировки экрана, чтобы вы могли проверять свое экранное время без необходимости разблокировать телефон.
- Добавлены отдельные профили для личного и рабочего режимов, поэтому вы можете отдельно отслеживать свое экранное время.
- Улучшены функции автофокуса и автоматической экспозиции, а также удобство использования.
- Улучшена стабилизация при съемке луны с большим масштабом.
- Добавлена возможность возвращать отредактированные изображения к их исходным версиям.
Сайт XDA уже успел опробовать бета-версию новой оболочки от Samung и поделился скриншотами с изменением интерфейса.
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