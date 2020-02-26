





Компания «Связной» проанализировала предпочтения своих клиентов с 15 по 23 февраля и составила рейтинг популярных гаджетов, которые россияне выбирали ко Дню защитника отечества.Компания «Связной» проанализировала покупательское предпочтение своих клиентов с 15 по 23 февраля и составила рейтинг популярных гаджетов, которые россияне выбирали ко Дню защитника отечества.Активнее всего гаджеты приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и Краснодара. Рейтинг популярных гаджетов возглавили смартфоны, средняя цена на покупку которых в магазинах «Связной» и интернет-магазине svyaznoy.ru с 15 по 23 февраля составил 14,1 тысячи рублей. Наиболее популярными смартфонами за этот период в натуральном выражении стали:1) Samsung Galaxy A30s2) Honor 10 Lite3) Honor 9XВ денежном выражении лидерами стали следующий модели смартфонов:1) Samsung Galaxy A30s2) Honor 9X3) Apple iPhone XR (64 GB)Умные часы и фитнес-трекеры заняли второе место в рейтинге популярных подарков ко Дню защитника Отечества. Чаще всего пользователи выбирают эти устройства за функции, позволяющие следить за своим физическим состоянием. Средняя цена на носимые устройства с 15 по 23 февраля составила 5,2 тысячи рублей.Популярные носимые устройства в натуральном выражении:1) Xiaomi Mi Band 42) JET Sport FT-43) Apple Watch Series 3 (42 мм)Популярные носимые устройства в денежном выражении:1) Apple Watch Series 5 (GPS, 44 мм)2) Apple Watch Series 3 (42 мм)3) Apple Watch Series 3 (42 мм)Рейтинг популярных гаджетов замыкает категория планшетов, средняя цена на которые с 15 по 23 февраля составила 11,5 тысяч рублей.Популярные планшеты в натуральном выражении:1) Samsung Tab A 10.12) Huawei MediaPad T3 73) Huawei MediaPad T3 10Популярные планшеты в денежном выражении:1) Huawei MediaPad T3 102) Apple iPad 10.23) Lenovo TB5 E7 TB-7104i 7