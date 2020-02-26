Компания «Связной» проанализировала предпочтения своих клиентов с 15 по 23 февраля и составила рейтинг популярных гаджетов, которые россияне выбирали ко Дню защитника отечества.  

Компания «Связной» проанализировала покупательское предпочтение своих клиентов с 15 по 23 февраля и составила рейтинг популярных гаджетов, которые россияне выбирали ко Дню защитника отечества.

Активнее всего гаджеты приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и Краснодара. Рейтинг популярных гаджетов возглавили смартфоны, средняя цена на покупку которых в магазинах «Связной» и интернет-магазине svyaznoy.ru с 15 по 23 февраля составил 14,1 тысячи рублей. Наиболее популярными смартфонами за этот период в натуральном выражении стали:

1) Samsung Galaxy A30s
2) Honor 10 Lite
3) Honor 9X

В денежном выражении лидерами стали следующий модели смартфонов:

1) Samsung Galaxy A30s
2) Honor 9X
3) Apple iPhone XR (64 GB)

Умные часы и фитнес-трекеры заняли второе место в рейтинге популярных подарков ко Дню защитника Отечества. Чаще всего пользователи выбирают эти устройства за функции, позволяющие следить за своим физическим состоянием. Средняя цена на носимые устройства с 15 по 23 февраля составила 5,2 тысячи рублей.

Популярные носимые устройства в натуральном выражении:

1) Xiaomi Mi Band 4
2) JET Sport FT-4
3) Apple Watch Series 3 (42 мм)

Популярные носимые устройства в денежном выражении:

1) Apple Watch Series 5 (GPS, 44 мм)
2) Apple Watch Series 3 (42 мм)
3) Apple Watch Series 3 (42 мм)

Рейтинг популярных гаджетов замыкает категория планшетов, средняя цена на которые с 15 по 23 февраля составила 11,5 тысяч рублей.

Популярные планшеты в натуральном выражении:

1) Samsung Tab A 10.1
2) Huawei MediaPad T3 7
3) Huawei MediaPad T3 10

Популярные планшеты в денежном выражении:

1) Huawei MediaPad T3 10
2) Apple iPad 10.2
3) Lenovo TB5 E7 TB-7104i 7


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