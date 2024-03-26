Самый первый айфон продали по цене загородного дома

В середине марта на аукционе LCG была выставлена первая модель iPhone с 4 ГБ памяти в максимально идеальном состоянии — даже коробка не вскрыта и запечатана плёнкой. На этой неделе покупатель нашёлся.
Устройство было продано за 130 027 долларов 20 центов (около 10,4 млн рублей). Аналитики ожидали, что за него предложат больше ста тысяч, и они не ошиблись. Это не рекордная цена, ведь в июле 2023 аналогичная модель нашла своего покупателя за 190 тысяч, а в октябре того же года такой же смартфон был продан за 133 435 долларов.
Цена могла быть выше, но у коробки есть небольшой дефект — один из её углов слегка примят. Кроме того, наверняка у смартфона давно умер аккумулятор, но покупателя вряд ли это заботит, ведь такие вещи приобретают вовсе не для того, чтобы пользоваться, а в качестве инвестиции с надеждой продать ещё дороже через несколько лет.
Причина, по которой 4-гигабайтная версия первого iPhone продаётся за огромные деньги, кроется в её раритетности. Дело в том, что компания Apple прекратила продажи этой модификации в сентябре 2007 года всего через два месяца после её выпуска. В дальнейшем продавались только версии с 8 и 16 ГБ, и они сейчас оцениваются гораздо дешевле в силу большей распространённости.
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