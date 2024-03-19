Внезапно: поисковые трекеры Apple AirTag начали обновляться

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Сегодня, 19 марта, компания Apple приступила к поэтапному развертыванию новой прошивки для AirTag.Метки начали получать сборку 2A73 с номером версии ПО 2.0.73. Предыдущая прошивка 2A61 (2.0.61) вышла ещё в октября 2023 года.Как обычно, в примечаниях к обновлению говорится об исправлении ошибок и других улучшениях. На деле Apple, скорее всего, внесла улучшения в алгоритмы, чтобы метки было проще обнаружить в случае шпионажа.Чтобы проверить версию прошивки своего AirTag, зайдите в «Локатор», перейдите в раздел «Вещи» и нажмите на значок аккумулятора под иконкой трекера. Обновить вручную AirTag никак не получится, поэтому пользователям остаётся только ждать.