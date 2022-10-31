Сбербанк Телевизоры

«Сбер» представил два «умных» телевизора дешевле 18 тыс. рублей

Артем
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Новинки с диагональю 32 и 43 дюйма уже поступили в продажу. Цена — дешевле 20 тысяч рублей.

Бюджетные телевизоры от СберБанка работают на базе «Салют-ТВ». Платформа позволяет зрителям насладится полным эфирных каналов и предлагает широкий набор онлайн кинотеатров и доступных приложений. Также устройства снабдили голосовым ассистентом, который поможет найти интересующий вас контент.

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Sber с диагональю 43 дюйма поддерживает разрешение Full HD, контрастность 3500:1 и яркость 250 нит, а 32-дюймовая модель — HD разрешение и яркость 180 нит. Обе новинки имеют углы обзора 178 градусов и частоту кадров 60 Гц. Телевизоры снабдили 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ внутренней памяти. За звуковое окружение отвечают стереодинамики мощностью по 8 Вт. Также имеются порты HDMI и USB 2.0 (3), CI+ и RCA AV. 

Умные телевизоры Sber с диагоналями 32 и 43 можно купить по рекомендованной розничной цене 12 490 и 17 990 рублей соответственно.
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Источник:
Sber Devices
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Комментарии

Влад Соло
+536
Влад Соло
1гиг оперативы😂 Удачи🖕
3 минуты назад
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