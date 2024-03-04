«Сбер» снизил качество картинки в уже купленных телевизорах

Пользователи пожаловались на снижение разрешения в бюджетных телевизорах после выхода прошивки 1.89.60. Причем, по их словам ухудшилось не только отображение интерфейса, но изображение целиком. Так купившие телевизор за одну стоимость, спустя время получили его удешевленную версию, поскольку качество изображения сжали с 1080p до 720p.
Такие сообщения неоднократно мелькают в официальном Telegram-канале поддержки SberDevices с выходом прошивки 1.89.60. Пользователей заверяют, что даунгрейд затронул только элементы интерфейса.
Однако при обращении журналистов из «Ъ», выяснилось, что разрешение картинки действительно снизили без предупреждения пользователей. Так разработчики расставили приоритеты между качеством изображения и работой ПО, поскольку «железо» в телевизорах слабое и не способно поддерживать работу всего и сразу на должном уровне.
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Что касается недовольных — SberDevices порекомендовали решить проблему самостоятельно, откатившись на предыдущую версию прошивки. Однако в таком случае часть функций телевизора может вырубиться.
Юристы считают, что пострадавшие могут свободно идти с жалобой в суд, поскольку телевизор стал хуже, чем при покупке с заявленными характеристиками. Проблема в том, что разницу в разрешении еще нужно доказать, на что потребуется дополнительная экспертиза.