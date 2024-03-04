Google сломала Android-смартфоны с root-доступом

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Пользователи Android-смартфонов заметили странное поведение приложения «Сообщения». Если на устройстве получен root-доступ к файловой системе, невозможно использовать функцию RCS, которая позволяет бесплатно обмениваться текстом и файлами.
Представитель Google подтвердил, что в «Сообщениях» отключена поддержка RCS на рутованных устройствах. Если обнаруживается вмешательство в Android со стороны пользователя, можно отправлять только SMS и MMS, а бесплатный обмен сообщениями по технологии RCS становится невозможен. Это сделано для борьбы со спамом, который рассылается злоумышленниками как раз со взломанных устройств. Жалобы о невозможности использовать RCS появились на Reddit, сайте техподдержки Google и форуме XDA Developers несколько недель назад и с тех пор стали массовыми.
RCS — фирменная технология обмена сообщениями, которую продвигает Google. Она поддерживается на Android-устройствах, и Google убеждает Apple в необходимости добавить её поддержку в iOS и iPadOS (пока безрезультатно).
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