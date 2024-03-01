Инсайдер раскрыл подробности о 16 новых гаджетах Apple, которые выйдут в 2024 году

Фархад
Apple

Портал MacRumors, ссылаясь на анонимный источник, опубликовал подробности о чипах, которыми будут оснащены все новые гаджеты Apple, запланированные на текущий год. 

По данным инсайдеров, компания готовит 16 новых продуктов. Интересно, что в их число вошли 8 невыпущенных устройств Apple с чипами A14 Bionic, A17 Pro и M2.

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Скорее всего, речь идёт о следующих гаджетах:
  • A14 Bionic — настолько старый чип может быть установлен в две модели базового iPad 2024 года (только Wi-Fi/ Wi-Fi + сотовый модуль) или в предполагаемый смарт-дисплей Apple (гибрид HomePod с планшетом);
  • A17 Pro — топовый мобильный процессор, который пока используется только в iPhone 15 Pro и Pro Max, может дебютировать в iPad mini 7-го поколения в конфигурациях Wi-Fi и Wi-Fi + сотовый модуль;
  • M2 — этим чипом будут оснащены четыре модели iPad Air 6-го поколения. Речь идёт о двух версиях (только Wi-Fi/ Wi-Fi + сотовый модуль) с 10,9-дюймовым экраном и двух с 12,9-дюймовым.


Ещё 8 идентификаторов относятся к чипам, которыми будут оснащены модели iPhone 16 и iPad Pro OLED. Интересно, что инсайд указывает на одинаковые чипы A18 во всей линейке iPhone 16. Скорее всего, базовые модели получат обычный чип A18 Bionic, а iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro‌ Max — A18 Pro.
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Источник:
MacRumors
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