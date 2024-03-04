В России готовят новый антипиратский закон

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По данным «Известий», в России планируется принять новую версию закона для борьбы с пиратством интеллектуальной собственности. К разработке документа допущены правообладатели музыкальных и литературных произведений.
Помимо нового закона, будет создано специализированное программное обеспечение, на основе которого будет работать обновлённый антипиратский реестр. Текущая версия реестра была создана в 2019 году, спустя пять лет он содержит более 216 миллионов ссылок, но многие из них за это время утратили актуальность, а некоторых участников рынка не удаётся подключить к нему, поэтому он не пополняется должным образом. Новое ПО должно решить эту проблему, благодаря чему реестр станет более удобным и легко масштабируемым.
В новом законе будут определены параметры для защиты интеллектуальных объектов различных типов — фильмов, музыки, книг, программ, игр и т. д. Также в нём планируется усовершенствовать правовые основы блокировки «зеркал» и прочих дублирующих ресурсов, на которых распространяется нелегальный контент.
Проблема пиратства усугубилась после ухода с российского рынка иностранных сервисов (например, Spotify). За два года число жителей России, которые постоянно пользуются нелегальными источниками контента, увеличилось с 40 до 50%. При этом пираты стали гибче и создают сразу несколько ресурсов для распространения контента, обеспечивая пользователям возможность поиска файлов там, где они ещё не заблокированы.
Над законом и идеями для ПО активно работают медахолдинги, в том числе Национальная Медиа Группа (НМГ) и «Газпром-Медиа Холдинг», которые сейчас ищут пиратские ссылки с помощью собственных программ. В частности, они разрабатывают техническое задание, на основе которого отечественные разработчики смогут предложить свои решения для создания реестра. Этот реестр должен начать работу примерно через полгода.
По данным «Известий», в России планируется принять новую версию закона для борьбы с пиратством интеллектуальной собственности. К разработке документа допущены правообладатели музыкальных и литературных произведений.
Помимо нового закона, будет создано специализированное программное обеспечение, на основе которого будет работать обновлённый антипиратский реестр. Текущая версия реестра была создана в 2019 году, спустя пять лет он содержит более 216 миллионов ссылок, но многие из них за это время утратили актуальность, а некоторых участников рынка не удаётся подключить к нему, поэтому он не пополняется должным образом. Новое ПО должно решить эту проблему, благодаря чему реестр станет более удобным и легко масштабируемым.
В новом законе будут определены параметры для защиты интеллектуальных объектов различных типов — фильмов, музыки, книг, программ, игр и т. д. Также в нём планируется усовершенствовать правовые основы блокировки «зеркал» и прочих дублирующих ресурсов, на которых распространяется нелегальный контент.
Проблема пиратства усугубилась после ухода с российского рынка иностранных сервисов (например, Spotify). За два года число жителей России, которые постоянно пользуются нелегальными источниками контента, увеличилось с 40 до 50%. При этом пираты стали гибче и создают сразу несколько ресурсов для распространения контента, обеспечивая пользователям возможность поиска файлов там, где они ещё не заблокированы.
Над законом и идеями для ПО активно работают медахолдинги, в том числе Национальная Медиа Группа (НМГ) и «Газпром-Медиа Холдинг», которые сейчас ищут пиратские ссылки с помощью собственных программ. В частности, они разрабатывают техническое задание, на основе которого отечественные разработчики смогут предложить свои решения для создания реестра. Этот реестр должен начать работу примерно через полгода.
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