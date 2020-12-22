«Сбер» начал тестировать в Москве беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies. Компании интересно, как они будут работать в условиях зимы в мегаполисе — при низкой температуре, высокой влажности, плохом обзоре и усложнённой дорожной обстановке.
В настоящее время по московским улицам курсирует один беспилотник, до конца 2020 года их будет десять, а в 2021 году «Сбер» увеличит их количество.
Как указывает «Сбер», автомобиль работает под управлением бортового компьютера собственной разработки компании и использует картографическую систему 2ГИС. Для подстраховки за рулём сидит водитель, который контролирует процесс и помогает беспилотной системе с управлением. Отличить этот автомобиль на дороге можно по логотипу и надписи SberAutoTech.
В России над беспилотными автомобилями работают ещё несколько компаний, в том числе «КамАЗ» и «Яндекс», который планирует использовать их в сервисе такси и доставки. Тестирование беспилотников разрешено на некоторых дорогах в ряде российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Иннополис.
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К слову сид и без Сбера в топе имеет автопилот 😂
Более того, в силу невысокого интеллекта, они не понимают, что конкуренция — это хорошо.