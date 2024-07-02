Серия HUAWEI Pura 70 на 35% популярнее предыдущих флагманов компании

Главным драйвером в новой линейке HUAWEI Pura 70 стала младшая модель HUAWEI Pura 70, которая заняла более 61% всех продаж серии.На смартфоны серии HUAWEI Pura 70 предустановлен собственный магазин приложений AppGallery (топ-3 среди магазинов приложений в мире), который позволяет скачать все необходимые приложения, включая банковские приложения, такие как Сбербанк и Тинькофф, сервисы Google, Яндекса, VK, Litres, Okko и другие. AppGallery поддерживает оплату в приложениях и играх с российских банковских карт и мобильного счета операторов МТС, Билайн и Теле 2. Сервис также поддерживает приложения для бесконтактной оплаты – SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и другие.Что касается эксклюзивных позиций, то в магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо и онлайн каналах смартфоны HUAWEI Pura 70 Ultra в цветах «Коричневый» и «Зеленый» заняли почти 70% продаж всех устройств Pura 70 Ultra. Также россияне оценили новый цвет «Барби» Розовый, занявший почти 20% в продажах «младшей» версии Pura 70.Модель HUAWEI Pura 70 Ultra обладает выдвижной ультракамерой, оснащенной сенсором CMOS размером 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди 1-дюймовых сенсоров. На смартфон можно снимать объекты, движущиеся с рекордной скоростью 300 км/ч: будь то гоночный автомобиль, мчащийся по трассе, или высокоскоростной поезд на магнитной подвеске.Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 обладают на 100% более высокой устойчивостью к повреждениям при падении благодаря новому поколению стекла Kunlun Glass. Модели HUAWEI Pura 70 и HUAWEI Pura 70 Pro оснащены суперпрочным стеклом Kunlun Glass, а экран модели HUAWEI Pura Ultra получил износостойкое стекло Kunlun Glass, в котором применяется технология защиты от царапин Crystal Armor, дополнительно улучшающая устойчивость экрана к падениям.Серия HUAWEI Pura 70 обеспечивает баланс между временем работы батареи, высокой скоростью зарядки и толщиной корпуса за счет совершенствования архитектуры зарядки. Толщина корпуса моделей HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra составляет всего 8,4 мм, но при этом они способны вместить высокоемкую батарею 5050 мАч и 5200 мАч, — соответственно.