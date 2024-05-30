Штрафы для электросамокатчиков ужесточили. Один проступок — минус 150 тыс рублей

Артем
фуф5гф65кш.png

Новые планки штрафов ввели каршериноговые сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о штрафах за нарушение ПДД и правил, прописанных в договоре оферты, с которыми пользователи соглашаются автоматически при установке приложения. Если при аренде электросамоката условия нарушаются, оператор спишет сумму с привязанной банковской карты. А в самых серьезных случаях, аккаунт могут заблокировать.

Суммы новых штрафов:

  • Передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс. руб.,
  • Поездка с пассажиром — 5 тыс. руб.,
  • Езда на пешеходном переходе — 1 тыс. руб.,
  • Парковка поперек тротуара или вне разрешенной зоны  — 500 руб.,
  • Управление самокатом в пьяном виде, причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — от 100 до 150 тыс руб.

 Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Самокатчиков обложат штрафами. Вот сколько придётся платить за радость прокатиться с ветерком в сантиметре от пешеходов
В Петербурге ограничат использование электросамокатов уже на этой неделе
Полиция Санкт-Петербурга за сутки забрала более 2 тысяч электросамокатов с улиц города

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

fly666666
+520
fly666666
Них себе
2 часа назад в 11:48
#
tellurian
+1389
tellurian
Ну если люди не понимаю. Уже 52000 штрафов выписали, тысячи аккаунтов заблокировали.
Люди всё равно гоняют, ездят вдвоём, пьяные, по зебрам. Каждый день вижу это.
2 часа назад в 11:52
#
+925
Paspartu tellurian
На авто тоже самое
2 часа назад в 12:01
#
tellurian
+1389
tellurian Paspartu
Авто по тротуарам не ездят почти.
Риск есть, но ниже.
2 часа назад в 12:02
#
Вася Вотафаков
+5801
Вася Вотафаков
Так можно ненужную карту привязать и больше 100₽ не спишут 🤣
час назад в 12:22
#
+6
tree
It новости 20%
Такси , банки и всякая ……80%
час назад в 12:25
#
Юра из МУРа
+233
Юра из МУРа
"Управление самокатом в пьяном виде". Таким как правило уже по.уй на всё. И на штрафы в том числе
час назад в 12:38
#
Mers
+5141
Mers kardigan
Если хочешь быстро протрезветь, бери самокат бухим😄
6 минут назад
#
Volnorez Uraganov
+139
Volnorez Uraganov
Вот хорошая новость , только теперь такие же штрафы не только для каршеринга но и для самокатов , велосипедов, роликов , моноколес находяшихся в частной собственности надо сделать и побыстрее
24 минуты назад
#