Штрафы для электросамокатчиков ужесточили. Один проступок — минус 150 тыс рублей

Передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс. руб.,

Поездка с пассажиром — 5 тыс. руб.,

Езда на пешеходном переходе — 1 тыс. руб.,

Парковка поперек тротуара или вне разрешенной зоны — 500 руб.,

Управление самокатом в пьяном виде, причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — от 100 до 150 тыс руб.

Новые планки штрафов ввели каршериноговые сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс». Об этом сообщает «Коммерсантъ».Речь идет о штрафах за нарушение ПДД и правил, прописанных в договоре оферты, с которыми пользователи соглашаются автоматически при установке приложения. Если при аренде электросамоката условия нарушаются, оператор спишет сумму с привязанной банковской карты. А в самых серьезных случаях, аккаунт могут заблокировать.Суммы новых штрафов: