В России готовят запуск realme 12 5G и 12+ 5G с топовыми камерами

Артем
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Смартфоны линейки получат стильный дизайн и широкие возможности для фотосъемки. Запуск в России состоится 23 мая.

Как и старшие устройства realme 12 Pro и realme 12 Pro+, новинки отличаются продвинутыми камерами, что делает всю актуальную номерную серию realme лидером в области фотосъемки. Модель realme 12+ 5G получит первый в сегменте сенсор Sony LYT-600 50 Мп с 2Х внутрисенсорным зумом и оптической стабилизацией, а realme 12 5G — камеру с высоким разрешением 108 Мп и 3X внутрисенсорным зумом.

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Кроме того, смартфоны серии realme 12 отличаются высокой производительностью с чипсетами от MediaTek и премиальным внешним видом, вдохновленным люксовыми часами.
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