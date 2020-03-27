Собрали для вас пять самых интересных предложений сегодняшнего дня со скидками. В подборке смартфоны Apple и realme, гарнитура AirPods и фитнес-браслет Huawei.Это версия без беспроводного чехла для подзарядки. Имеется Bluetooth 5.0, двойной микрофон, до 5 часов в режиме воспроизведения. Официальная гарантия и быстрая доставка, а для получения скидки нужно применить промокод ALIBDAY1200.Смартфон оснащается HD+ IPS-экраном 6,5 дюйма, камерой 12+8+2+2 МП, процессором Snapdragon 665 и батареей на 5 000 мАч. Имеется поддержка двух сим-карт и технологии NFC. Для получения скидки не забудьте применить промокод PIRIKA1500.У этой популярной версии iPhone Liquid Retina HD экран 6,1 дюйма, процессор A12 Bionic, камера 12 МП с оптической стабилизацией и защита от воды IP68. Для получения скидки нужно получить купон продавца прямо на странице товара и применить промокод HERE6000.Спортивный браслет с расширенными функциями для любителей бега и баскетбола. Гаджет выдерживает погружения в воду до 50 метров. Трекер получил батарею на 77 мАч, которая держит заряд до 14 дней. При этом на полную зарядку уходит менее двух часов.Устройство получило Full HD+ IPS-экраном диагональю 6,3 дюйма. Используется процессор Snapdragon 712, который работает от аккумулятора на 4 000 мАч. У смартфона основная квадро-камера с датчиками на 48+8+2+2 МП. В стоимость также включена бесплатная доставка по России.