Собрали для вас пять самых интересных предложений сегодняшнего дня со скидками. В подборке смартфоны Apple и realme, гарнитура AirPods и фитнес-браслет Huawei.
Apple AirPods 2 — 8 805 р. (было 11 990)
Это версия без беспроводного чехла для подзарядки. Имеется Bluetooth 5.0, двойной микрофон, до 5 часов в режиме воспроизведения. Официальная гарантия и быстрая доставка, а для получения скидки нужно применить промокод ALIBDAY1200.
realme 5 3+64 Гб — 8 799 р. (было 10 500)
Смартфон оснащается HD+ IPS-экраном 6,5 дюйма, камерой 12+8+2+2 МП, процессором Snapdragon 665 и батареей на 5 000 мАч. Имеется поддержка двух сим-карт и технологии NFC. Для получения скидки не забудьте применить промокод PIRIKA1500.
Apple iPhone XR 64 ГБ — 39 990 р. (было 47 990)
У этой популярной версии iPhone Liquid Retina HD экран 6,1 дюйма, процессор A12 Bionic, камера 12 МП с оптической стабилизацией и защита от воды IP68. Для получения скидки нужно получить купон продавца прямо на странице товара и применить промокод HERE6000.
Фитнес-браслет Huawei Band 4e — 1 499 р (везде 1 799)
Спортивный браслет с расширенными функциями для любителей бега и баскетбола. Гаджет выдерживает погружения в воду до 50 метров. Трекер получил батарею на 77 мАч, которая держит заряд до 14 дней. При этом на полную зарядку уходит менее двух часов.
Смартфон realme 5 Pro 128 ГБ — 11 782,30 р. (везде 16 990)
Устройство получило Full HD+ IPS-экраном диагональю 6,3 дюйма. Используется процессор Snapdragon 712, который работает от аккумулятора на 4 000 мАч. У смартфона основная квадро-камера с датчиками на 48+8+2+2 МП. В стоимость также включена бесплатная доставка по России.
Apple AirPods 2 — 8 805 р. (было 11 990)
Это версия без беспроводного чехла для подзарядки. Имеется Bluetooth 5.0, двойной микрофон, до 5 часов в режиме воспроизведения. Официальная гарантия и быстрая доставка, а для получения скидки нужно применить промокод ALIBDAY1200.
realme 5 3+64 Гб — 8 799 р. (было 10 500)
Смартфон оснащается HD+ IPS-экраном 6,5 дюйма, камерой 12+8+2+2 МП, процессором Snapdragon 665 и батареей на 5 000 мАч. Имеется поддержка двух сим-карт и технологии NFC. Для получения скидки не забудьте применить промокод PIRIKA1500.
Apple iPhone XR 64 ГБ — 39 990 р. (было 47 990)
У этой популярной версии iPhone Liquid Retina HD экран 6,1 дюйма, процессор A12 Bionic, камера 12 МП с оптической стабилизацией и защита от воды IP68. Для получения скидки нужно получить купон продавца прямо на странице товара и применить промокод HERE6000.
Фитнес-браслет Huawei Band 4e — 1 499 р (везде 1 799)
Спортивный браслет с расширенными функциями для любителей бега и баскетбола. Гаджет выдерживает погружения в воду до 50 метров. Трекер получил батарею на 77 мАч, которая держит заряд до 14 дней. При этом на полную зарядку уходит менее двух часов.
Смартфон realme 5 Pro 128 ГБ — 11 782,30 р. (везде 16 990)
Устройство получило Full HD+ IPS-экраном диагональю 6,3 дюйма. Используется процессор Snapdragon 712, который работает от аккумулятора на 4 000 мАч. У смартфона основная квадро-камера с датчиками на 48+8+2+2 МП. В стоимость также включена бесплатная доставка по России.
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