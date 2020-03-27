Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip 12 февраля, а его продажи в России стартовали спустя два дня. Издание «Ведомости» сообщает, что второй половине месяца в РФ было продано менее 900 аппаратов. Напомним, стоимость модели составляет 119 990 рублей.
По словам источника, всего за февраль в России было реализовано чуть более 2,15 миллиона смартфонов. Samsung удерживает второе место по продажам в штуках, устройства компании заняли более 21% российского рынка. Отмечается, что самой продаваемой моделью стал Galaxy A10 с 32 ГБ памяти, это устройство разошлось количество 73 000 штук.
Galaxy Z Flip оснащается складным 6,7-дюймовым экраном, который покрывается ультратонким стеклом. Новая технология «Infinity Flex Display» позволяет устройству складываться 200 000 раз. Раскладушка оборудована 64-разрядным восьмиядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ.
По словам источника, всего за февраль в России было реализовано чуть более 2,15 миллиона смартфонов. Samsung удерживает второе место по продажам в штуках, устройства компании заняли более 21% российского рынка. Отмечается, что самой продаваемой моделью стал Galaxy A10 с 32 ГБ памяти, это устройство разошлось количество 73 000 штук.
Galaxy Z Flip оснащается складным 6,7-дюймовым экраном, который покрывается ультратонким стеклом. Новая технология «Infinity Flex Display» позволяет устройству складываться 200 000 раз. Раскладушка оборудована 64-разрядным восьмиядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ.
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